Nuova governance al Conservatorio Cimarosa: è il Maestro Massimo Testa il direttore per il triennio 2026-2029

Dal 1° novembre 2026 ha preso ufficialmente il via il mandato del M° Massimo Testa alla direzione del Conservatorio Statale di Musica «Domenico Cimarosa» di Avellino per il triennio accademico 2026–2029. Già docente di Musica da Camera presso il Cimarosa, il M° Testa assume la guida dell’Ateneo musicale con un programma incentrato sul coordinamento didattico, la ricerca scientifico-musicale e l’ampliamento della produzione artistica e delle relazioni internazionali.

Musicista e direttore d’orchestra impegnato sul piano nazionale e internazionale in repertori sinfonici, lirici e contemporanei, il M° Massimo Testa affianca alla carriera concertistica e alla docenza una consolidata esperienza nella direzione artistica di festival e rassegne, nella curatela dei rapporti con enti e fondazioni e nella formazione delle giovani compagini orchestrali e camertistiche.

«La gestione del triennio 2026–2029 sarà orientata al consolidamento del coordinamento didattico, artistico e scientifico dell’Istituzione AFAM — dichiara il neodirettore, M° Massimo Testa —. L’impegno primario risiederà nello sviluppo delle relazioni internazionali, nella ricerca scientifico-musicale e nel potenziamento della produzione artistica sul territorio. Attraverso la curatela dei rapporti istituzionali con enti locali, teatri e fondazioni culturali, opereremo per la promozione del patrimonio musicale e per l’ideazione di rassegne, festival e masterclass di livello internazionale, mantenendo al centro del progetto formativo la crescita e la valorizzazione dei giovani talenti».

Ad affiancare la direzione nel ruolo di Vice Direttrice del Conservatorio per il triennio accademico sarà il M° Alba Battista.

La nuova governance coordinerà le attività del Cimarosa proseguendo nel percorso di internazionalizzazione dell’offerta formativa, nel raccordo con le realtà culturali del territorio e nello sviluppo dei progetti di ricerca di terzo ciclo.