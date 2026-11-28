Sono partite questa mattina le operazioni di sgombero lungo la strada che sale al Santuario di Montevergine dove un nuovo smottamento ha riversato sull’asfalto terra, rami e fango, proprio quando la riapertura – dopo la frana dello scorso anno – sembrava ormai vicina. Come confermato dalla Provincia, soltanto a pulizia ultimata sarà possibile valutare eventuali danni al piano stradale e completare le verifiche e i lavori già programmati. Nel frattempo, la strada resta chiusa al traffico.