Nuova frana a Montevergine, questa mattina sopralluogo di Italo Giulivo, direttore della Protezione Civile della Regione Campania, per verificare le conseguenze dello smottamento. «È stato un evento molto intenso, 120 millimetri di pioggia in tre ore, più grosso di quello dell’anno scorso», ha spiegato il geologo. Le prime verifiche, tuttavia, sembrerebbero indicare una situazione meno grave rispetto al precedente episodio: «A prima vista non sembra interessato il piano stradale». La Provincia procederà alla rimozione di alberi e detriti e agli ulteriori accertamenti per valutare eventuali danni alla carreggiata. La Regione ha confermato la propria disponibilità a sostenere gli interventi, qualora venga richiesto un contributo.

Giulivo ha sottolineato anche l’importanza del piano di emergenza predisposto per la riapertura della strada: «Con quelle intensità di pioggia sarebbe scattato il semaforo rosso. È un piano ben fatto e che funziona, perché consente di salvaguardare le vite umane». Resta però il problema della fragilità dell’intero versante: «Questa è una strada che attraversa zone a rischio idrogeologico molto elevato. Con precipitazioni così intense, legate anche ai cambiamenti climatici, questi fenomeni si verificheranno ancora». Da qui la necessità di interventi strutturali di mitigazione del rischio. Sui tempi di riapertura non ci sono ancora certezze. «Se non ci sono coinvolgimenti della carreggiata, credo che i tempi saranno molto più celeri dell’altra volta», ha concluso il direttore della Protezione Civile.