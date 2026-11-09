Numero Unico Europeo per le emergenze: da domani, 10 novembre, attivo anche in Irpinia il 112

AVELLINO- Una sola chiamata gratuita per tutte le emergenze, geolocalizzazione e smistamento rapido verso le forze di pronto intervento. A partire da domani, 10 novembre, entra ufficialmente in funzione il Numero Unico Europeo per le Emergenze 112 nei distretti telefonici di Avellino (0825) e Sant’Angelo dei Lombardi (0827).

Il servizio, completamente gratuito, permette a tutti i cittadini di comporre il numero 112, sia da telefono fisso che da cellulare, per richiedere qualsiasi tipo di soccorso. Componendo il numero, l’utente viene immediatamente messo in contatto con la Centrale Unica di Risposta (CUR). Un operatore specializzato provvederà in tempo reale a: – Localizzare la chiamata- Raccogliere le informazioni essenziali di primo intervento – Trasferire la richiesta in pochissimi secondi alla centrale operativa competente per l’emergenza specifica: Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Soccorso Sanitario o Capitaneria di Porto. Il nuovo sistema garantisce standard di sicurezza elevati grazie alla localizzazione immediata del chiamante, al supporto multilingue, fondamentale per turisti e stranieri, e all’accessibilità totale anche per le persone con disabilità, grazie all’integrazione con l’applicazione dedicata Where Are U. I numeri tradizionali (come il 118) restano attivi. Chiunque componga una vecchia numerazione di emergenza verrà automaticamente reinstradato alla Centrale Unica del 112, garantendo la continuità e l’efficacia del soccorso.

Le autorità ricordano che il 112 è un servizio riservato esclusivamente alle vere emergenze. Si raccomanda pertanto di non utilizzarlo per richieste di informazioni generiche, quesiti o chiamate di prova, così da evitare di sovraccaricare le linee e sottrarre preziose risorse a chi si trova in reale pericolo.