A Nova Milano la delegazione irpina: due giorni di confronto e partecipazione politica

Si è conclusa a Milano Nova, l’appuntamento che ha riunito esponenti, rappresentanti e attivisti del Movimento 5 Stelle in due intense giornate di incontri, confronto e dibattito politico.

Presente anche una numerosa delegazione irpina, guidata dalla coordinatrice provinciale Maura Sarno, insieme alle due vice rappresentanti del GT Avellino, Mariassunta Damiano ed Enza Senato. A partecipare ai lavori anche numerosi attivisti, il consigliere comunale di Avellino Aquino e, naturalmente, il riferimento politico territoriale, il Vicepresidente del M5S, Onorevole Michele Gubitosa.

Due giorni di incontri e dibattiti di alto spessore politico, caratterizzati da un confronto sui temi centrali dell’attualità e sulle prospettive future del Movimento e del Paese.

A chiudere Nova è stato un lungo e partecipato discorso del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che ha commentato l’esito della consultazione interna sul programma, interpretandolo come un mandato politico per costruire una coalizione progressista.

Nel suo intervento, Conte ha ribadito la posizione del Movimento sui principali temi politici, dalla guerra all’economia, dai diritti alla difesa dei principi costituzionali, indicati come riferimento per il percorso futuro.

Con il discorso conclusivo del presidente si è chiusa così una due giorni intensa ed emozionante, che ha visto anche la partecipazione e il protagonismo della delegazione irpina, presente a Milano per condividere un momento significativo di confronto e partecipazione politica.