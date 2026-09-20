NOVA, Aquino: “Emozione e responsabilità. Riporterò l’energia di Milano in Irpinia”

Antonio Aquino, capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale ad Avellino e referente di Nova per la provincia irpina, torna da Milano carico di entusiasmo e nuovi propositi. Ieri, presso il World Join Center del capoluogo lombardo, ha partecipato alla fase conclusiva di NOVA, il percorso del Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte per costruire, insieme a tutte le cittadine e i cittadini, il programma di governo della coalizione progressista. La giornata è stata intensa e ricca di contributi autorevoli, focalizzati sui grandi temi che disegneranno il futuro: economia, ambiente, innovazione, pace e giustizia sociale. Sul palco si sono alternati nomi di spicco del panorama internazionale e nazionale, tra cui Jeremy Rifkin, Jeffrey Sachs, Francesca Albanese, Luca Mercalli e Mario Tozzi, dopo gli interventi iniziali di Luca Pirondini, Riccardo Ricciardi e Pasquale Tridico.

Particolarmente significativo per il territorio e per la visione politica del movimento è stato il confronto dal titolo “Governare il cambiamento”. Sul palco, a dialogare sulle sfide del governo e sulla capacità di trasformare le idee in azioni concrete, sono saliti Roberto Fico, presidente della Giunta regionale della Campania, e Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, affiancati dall’onorevole Michele Gubitosa, vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle. Un momento di alto profilo istituzionale che ha messo a confronto diverse esperienze di governo, sottolineando l’importanza di una politica vicina ai territori. I lavori si sono poi conclusi con l’intervento del Presidente Giuseppe Conte.

Ma al di là dei grandi nomi e degli interventi, ciò che ha colpito Aquino è soprattutto il clima umano e partecipativo. “Vedere così tante donne e uomini confrontarsi, partecipare e discutere del futuro del Paese mi ha ancora una volta emozionato”, ha sottolineato il politico avellinese. Da Responsabile Organizzativo della provincia di Avellino e amministratore locale, Aquino sente ora una responsabilità ancora maggiore: “Porto con me l’emozione di questa giornata e ancora più forte la responsabilità di riportare nei nostri territori questa energia. Dobbiamo continuare ad ascoltare, coinvolgere, costruire e trasformare le idee in proposte e le proposte in azioni concrete”. “NOVA non è un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase”, conclude Aquino, auspicando l’apertura di “una nuova stagione politica per il nostro Paese, fondata sulla partecipazione, sull’ascolto e sulla capacità di costruire concretamente il futuro. Ripartiamo da Milano con ancora più energia”.