La notte di San Lorenzo sul campo di calcio: l’ASD Sant’Andrea lancia il primo torneo in Irpinia

Sarà una notte di San Lorenzo speciale, quella che si prospetta nel piccolo paese di Sant’Andrea di Conza, in alta Irpinia. Una notte che coniuga il desiderio collettivo di passare la serata sotto le stelle e la passione di tanti e tante: il pallone.

Una passione che proprio a Sant’Andrea si è espressa, negli ultimi due anni, con la nascita di una squadra di calcio dilettantistico, l’ASD Sant’Andrea, che pochi mesi fa ha ottenuto la promozione nel Campionato di Seconda Categoria, dopo un sentitissimo derby ai playoff contro la vicina Conza della Campania.

E, proprio nei giorni in cui, dal punto di vista amministrativo, si discute di come costruire unioni e simbiosi tra i paesi a rischio spopolamento, l’Associazione Sportiva lancia un torneo di calcio a 8 rivolto a tutte le squadre del settore dilettantistico in Irpinia.

Al via, dunque, la Iª Edizione del Torneo di San Lorenzo, che si svolgerà nel nuovo Stadio Comunale di Sant’Andrea di Conza (inaugurato lo scorso aprile alla presenza del Presidente LND Campania, Carmine Zigarelli, e del Presidente dell’U.S. Avellino, Angelo Antonio D’Agostino) dal 1° al 10 agosto 2025.

Il torneo prevede la composizione di una rosa di massimo 14 giocatori e una formula a gironi, più la fase finale a eliminazione diretta. I premi, oltre che alla squadra vincitrice e alla seconda e terza classificata, andranno anche al miglior marcatore e al miglior portiere, assegnati – sulla base dei risultati raggiunti – da un’apposita giuria e consegnati, nella serata conclusiva dell’evento, da alcuni ospiti speciali.

Proprio la serata conclusiva si terrà “nel segno delle stelle”, sul campo e con il naso all’insù, e accompagnata da musica, visual e proiezioni dei più bei momenti della storia calcistica nel nostro Paese.

Gli spalti e la serata saranno, ovviamente, aperti agli appassionati, ai tifosi e ai curiosi, che potranno godere di un’area food & beverage dedicata per tutto il corso dei dieci giorni di torneo.

Diverse le squadre che hanno già confermato la propria presenza: sia già costituite, come l’AS Teora, sia organizzatesi per l’occasione e all’insegna del divertimento, come la “Tibie e Peroni” e la “TM Cattive Compagnie”. Le iscrizioni terminano il giorno 25 luglio 2025; tutte le informazioni sono disponibili sui canali social dell’ASD Sant’Andrea.