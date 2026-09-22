Notte Internazionale della Luna – NASA: sabato 26 settembre a Santo Stefano del Sole osservazioni gratuite al telescopio

SANTO STEFANO DEL SOLE (AV) — Il fascino dello spazio e della scienza è protagonista a Santo Stefano del Sole. L’appuntamento con la Notte Internazionale dell’Osservazione della Luna (International Observe the Moon Night) è ufficialmente fissato per sabato 26 settembre 2026, a partire dalle ore 20:30 presso la Villetta Comunale.

Un evento imperdibile, totalmente gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, pensato per unire famiglie, appassionati di astronomia e curiosi di ogni età. Grazie alla presenza di un telescopio professionale e di esperti a disposizione, i partecipanti avranno la straordinaria opportunità di osservare direttamente la Luna, scoprendo da vicino i suoi crateri, le catene montuose e i suggestivi mari basaltici.

L’iniziativa — che rientra nel prestigioso circuito globale promosso dalla NASA — vuole essere un momento di condivisione e divulgazione scientifica accessibile a chiunque desideri avvicinarsi ai segreti dell’astronomia e dell’esplorazione spaziale, senza alcun costo di partecipazione.

Per chi desidera approfondire il progetto globale o consultare le risorse ufficiali, è possibile visitare il sito go.nasa.gov/ObserveTheMoon, oppure guardare il trailer ufficiale dell’iniziativa al link https://youtu.be/H-ZGfW1EAXk.

“Porta la tua curiosità: ti aspettiamo per guardare insieme all’insù!”