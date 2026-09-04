Notte di controlli della Questura: droga sequestrata e stretta sull’immigrazione irregolare

Nella tarda serata di ieri personale della Polizia di Stato della Questura di Avellino ha effettuato, nei luoghi di maggiore aggregazione, dei controlli finalizzati a consentire ai giovani di divertirsi in sicurezza e contestualmente consentire ai residenti di non subire comportamenti lesivi dei loro diritti. All’esito dei controlli sono stati identificati nr. 200 persone e nr. 80 autovetture.

L’attività di controllo, eseguita con l’ausilio dell’unità cinofila, ha consentito di procedere a una perquisizione domiciliare, nel corso della quale sono stati rinvenuti 12 flaconi di metadone e circa 1,2 grammi di marijuana e 0,8 grammi di cocaina, per i quali è stata contestata la violazione dell’art. 73 del D.P.R. 309/90.

Inoltre, sono stati segnalati alla locale Prefettura un 56enne e un 23enne in quanto abituali assuntori di sostanze stupefacenti.

Inoltre, personale dell’Ufficio Immigrazione ha proceduto all’esecuzione di un provvedimento di trattenimento presso Centro di Permanenza per il Rimpatrio nei confronti di un cittadino straniero, di anni trentasette, irregolare sul territorio nazionale.

Continua è l’attività di monitoraggio sul fenomeno dell’immigrazione irregolare.