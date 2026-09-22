“Note per la pace”, nell’VIII centenario della morte di San Francesco tre serate di musica a Gesualdo

Gesualdo si prepara a ospitare tre raffinati appuntamenti dedicati alla grande musica, promossi dall’Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli, che ne cura la direzione artistica, con il coordinamento territoriale della Pro Loco di Gesualdo. I pomeriggi artistici si terranno nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie, con inizio alle ore 18:00 (domenica alle 19:30).

La rassegna quest’anno si inserisce nelle celebrazioni per l’VIII centenario della morte di San Francesco d’Assisi. Ogni concerto sarà aperto da un momento di riflessione su alcuni dei temi cari alla spiritualità francescana – gli animali, la natura, la pace – prima di lasciare spazio alla musica.

Venerdì 25 settembre – ore 18:00

Ad aprire la rassegna sarà il Trio Arcadia, formato da Arianna Pecoraro e Maria Francesca Sangiovanni (soprani) e Luigi Diana (clavicembalo), in un programma dal titolo “Chiaroscuro barocco”. In scaletta, musiche di Georg Friedrich Händel, Andrea Falconieri, Giovanni Felice Sances, François Couperin e Jean-Philippe Rameau, tra duetti vocali, madrigali e pagine cembalistiche.

Sabato 26 settembre – ore 18:00

Protagonista sarà il Duo I Bisiniani – Raffaele Esposito e Anh Tuan Auriemma ai mandolini storici, con Marco Palumbo al basso continuo su clavicembalo – in un concerto dal titolo “Il mandolino della famiglia Scarlatti”. Il programma, incentrato principalmente sul repertorio mandolinistico napoletano, prevede musiche di Domenico Scarlatti, Gabriele Leone, Gian Francesco de Majo, Prospero Cauciello, Carlo Cecere, Emanuele Barbella e Giovanni Battista Cedronio.

Domenica 27 settembre – ore 19:30

Chiude la rassegna La Compagnia degli Affetti, ensemble barocco composto da Giuseppe Grieco e Antonietta De Chiara (violini), Tyler James Stewart (violoncello), Guido Mandaglio (fagotto) e Marco Palumbo (clavicembalo), con il programma “Dalla Grazia alla Follia: capolavori del Barocco tra Cielo e Terra”. In programma, musiche di Georg Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann, Arcangelo Corelli e la celebre Follia di Antonio Vivaldi.

Tre concerti che uniscono l’eccellenza musicale a un momento di riflessione condivisa, nel segno della pace e dell’attenzione al creato che il messaggio di San Francesco continua a ispirare, a otto secoli dalla sua morte. Un’occasione per valorizzare il patrimonio musicale e spirituale del territorio irpino.