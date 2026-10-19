“Non solo giovani”, ad Avellino un confronto su futuro, territori e partecipazione

AVELLINO – Quale futuro per le nuove generazioni e quale spazio per i giovani nella politica? Sono queste le domande al centro di “Non solo giovani – Una generazione che resta e partecipa”, l’iniziativa in programma mercoledì 21 ottobre, alle ore 19, presso la sede provinciale del Partito Democratico di Avellino, in via Tagliamento.

L’incontro vedrà la partecipazione di Ludovica Gentile, componente della segreteria nazionale dei Giovani Democratici, e Stefano Orlacchio, presidente dei Giovani Democratici della Campania. Dopo i saluti di Marco Santo Alaia, segretario provinciale del

PD di Avellino, sarà Claudio Petrozzelli, membro dell’Assemblea nazionale del Partito Democratico, a introdurre e moderare il confronto. Le conclusioni saranno affidate a Maurizio Petracca, capogruppo del PD in Consiglio regionale della Campania.

L’obiettivo è aprire una discussione sul futuro delle giovani generazioni, con particolare attenzione alle aree interne, allo spopolamento, alla mobilità e alle opportunità necessarie per poter costruire il proprio percorso di vita nei territori di origine. Accanto a questi temi, l’iniziativa intende affrontare la questione della partecipazione politica, della rappresentanza

e della necessità di offrire alle nuove generazioni spazi concreti di confronto e responsabilità.

L’appuntamento vuole essere anche un’occasione per riflettere su come rafforzare il protagonismo giovanile nel Partito Democratico ad Avellino, favorendo il coinvolgimento di nuove energie e di ragazze e ragazzi che desiderano avvicinarsi alla politica e contribuire alla vita della comunità.