Parlare di violenza contro le donne partendo dall’educazione, dal rispetto e dalla consapevolezza delle proprie emozioni. È stato questo il filo conduttore dell’iniziativa “Non sei sola”, promossa dall’Amministrazione comunale di Grottolella, attraverso il Settore Pari Opportunità, in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

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L’incontro, ospitato nella sala consiliare del Comune, ha coinvolto gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “C. Caruso”, offrendo un’occasione di confronto su temi fondamentali per la formazione delle nuove generazioni: parità, rispetto, consapevolezza e cultura della non violenza.

Al centro della mattinata il tema dell’intelligenza emotiva, affrontato attraverso una riflessione su come riconoscere e sviluppare la consapevolezza delle proprie emozioni e dei propri sentimenti. Un percorso educativo che punta a fornire ai ragazzi strumenti per comprendere sé stessi e gli altri, costruire relazioni positive e riconoscere comportamenti sbagliati, superando stereotipi e atteggiamenti di prevaricazione.

A sottolineare il significato dell’iniziativa è stata Brunella Nigro, delegata alle Pari Opportunità del Comune di Grottolella, che ha voluto lanciare un messaggio che va oltre la semplice condanna della violenza. «Vorrei lasciare oggi un messaggio di non odio, di amore, non un messaggio di lotta», ha spiegato, invitando a non trasformare il contrasto alla violenza in una contrapposizione tra donne e uomini. «Non tutti gli uomini sono violenti, non tutti sono assassini delle donne».

Per Nigro, accanto alla necessità di promuovere una cultura del rispetto, è fondamentale lavorare sull’autonomia femminile, soprattutto attraverso l’istruzione e l’indipendenza economica. Raggiungere un adeguato livello culturale, conseguire un titolo di studio e avere la possibilità di mantenersi autonomamente rappresentano, secondo la delegata, strumenti essenziali per permettere a una donna di allontanarsi da un contesto familiare o relazionale malsano e violento.

«Quando una donna si trova in un ambiente violento, con la propria indipendenza economica può denunciare e salvaguardare sé stessa, la propria famiglia e i propri figli», è il senso del suo intervento. Un richiamo alla necessità di creare condizioni concrete affinché nessuna donna sia costretta a rimanere in una situazione di violenza per mancanza di alternative.

Presenti all’incontro anche il sindaco Antonio Spiniello e il dirigente scolastico dell’I.C. “C. Caruso”, Alessandro Zampella. Il confronto è stato arricchito dagli interventi di Titti Festa, giornalista, Ornella Di Gisi, insegnante, Federica Fortunato, assistente sociale, Alessandra Guarino, consigliera comunale, Lina Nigro, presidente dell’associazione culturale Italo Britannica, e Marianna Morante, assessore alla Pubblica Istruzione.

Competenze ed esperienze differenti che hanno contribuito ad affrontare il tema della violenza di genere da più punti di vista, mettendo in evidenza il ruolo della scuola, delle istituzioni e della comunità nella prevenzione.

Particolarmente significativo il coinvolgimento degli studenti, che con le loro domande e osservazioni hanno alimentato il dibattito, dimostrando attenzione e sensibilità. Un segnale importante, soprattutto considerando la necessità di affrontare questi argomenti fin dall’adolescenza, quando si formano le prime relazioni e si consolidano modelli di comportamento destinati a influenzare la crescita personale.

La giornata del 25 novembre a Grottolella ha voluto così ribadire che il contrasto alla violenza non passa soltanto attraverso la denuncia, ma anche attraverso l’educazione, la prevenzione e la costruzione di opportunità concrete per le donne. Il messaggio di Brunella Nigro guarda proprio in questa direzione: una società nella quale rispetto, amore, istruzione e autonomia possano garantire a ogni donna la libertà di scegliere la propria vita, senza paura e senza dipendere da chi esercita violenza.