Domani, Domenica 25 ottobre, dalle ore 16:00 alle 20:00 in piazza Libertà si terrà un presidio e assemblea pubblica per sostenere le mobilitazioni di agricoltori, studenti e cittadini per “continuare a denunciare questa situazione insostenibile dove aumenta il costo della vita ma i salari sono fermi da trent’anni e per chi ha scioperato ha ricevuto solo le briciole di pochi milioni a fronte degli oltre 90 miliardi stanziati dal governo per il piano di riarmo Europeo”.
Gli organizzatori lanciano lo stato di mobilitazione permanente in Irpinia.
“Non finisce qui”, di nuovo in piazza studenti e agricoltori contro il carovita
Domani, Domenica 25 ottobre, dalle ore 16:00 alle 20:00 in piazza Libertà si terrà un presidio e assemblea pubblica per sostenere le mobilitazioni di agricoltori, studenti e cittadini per “continuare a denunciare questa situazione insostenibile dove aumenta il costo della vita ma i salari sono fermi da trent’anni e per chi ha scioperato ha ricevuto solo le briciole di pochi milioni a fronte degli oltre 90 miliardi stanziati dal governo per il piano di riarmo Europeo”.