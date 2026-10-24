“Non finisce qui”, di nuovo in piazza studenti e agricoltori contro il carovita

Domani, Domenica 25 ottobre, dalle ore 16:00 alle 20:00 in piazza Libertà si terrà un presidio e assemblea pubblica per sostenere le mobilitazioni di agricoltori, studenti e cittadini per “continuare a denunciare questa situazione insostenibile dove aumenta il costo della vita ma i salari sono fermi da trent’anni e per chi ha scioperato ha ricevuto solo le briciole di pochi milioni a fronte degli oltre 90 miliardi stanziati dal governo per il piano di riarmo Europeo”.

Gli organizzatori lanciano lo stato di mobilitazione permanente in Irpinia.