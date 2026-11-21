Caposele – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, l’associazione politico-culturale Orizzonte Comune promuove un’iniziativa dal titolo “Non è amore se fa male”, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità su un tema che richiede attenzione, consapevolezza e un impegno costante da parte di tutti.

L’evento nasce dalla volontà dell’associazione di trasformare una giornata di commemorazione in un momento autentico di partecipazione e condivisione, coinvolgendo le realtà associative locali e valorizzando il contributo di chi, attraverso il proprio impegno, contribuisce alla vita della comunità.

Protagoniste dell’iniziativa saranno, in particolare, le scuole di ballo del territorio, che daranno vita a momenti di danza dedicati alla memoria di tutte le donne vittime di violenza. Il linguaggio universale del ballo diventerà così uno strumento per trasmettere emozioni, vicinanza e solidarietà, trasformando ogni esibizione in un messaggio di ricordo e di speranza.

A seguire, spazio a monologhi e canzoni, attraverso i quali saranno raccontate emozioni, esperienze e riflessioni, per dare voce a un tema che non può e non deve lasciare indifferenti.

L’associazione politico-culturale Orizzonte Comune, da sempre attento e sensibile alle tematiche sociali, ha voluto fortemente questa iniziativa nella convinzione che la lotta alla violenza sulle donne non possa esaurirsi in una ricorrenza, ma debba rappresentare un impegno quotidiano.

A sottolinearlo è Raffaella Malanga, vicepresidente dell’associazione, che dichiara: «Abbiamo voluto organizzare un momento che fosse prima di tutto un’occasione di incontro e condivisione. La violenza contro le donne non è una questione privata, ma una ferita che riguarda l’intera società. Per questo crediamo sia fondamentale mantenere alta l’attenzione, promuovere la cultura del rispetto e coinvolgere tutta la comunità. Non basta ricordare il 25 novembre: bisogna esserci, prendere posizione e lavorare ogni giorno affinché nessuna donna debba più avere paura».

“Non è amore se fa male” non vuole essere soltanto il titolo di un evento, ma un messaggio forte e necessario: l’amore non deve mai ferire, controllare, umiliare o togliere la libertà.

Il 25 novembre, Caposele si unirà in un momento di memoria, riflessione e partecipazione, per ricordare chi non c’è più, dare valore a chi ha trovato la forza di denunciare e ribadire, insieme, che contro ogni forma di violenza non bisogna mai smettere di prendere posizione.

Perché il silenzio non protegge, la consapevolezza può cambiare le cose e una comunità unita può fare la differenza.