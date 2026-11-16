“No veleni in alta Irpinia” rilancia: stop al conto terzi, controlli, trasparenza e tavolo permanente in Prefettura

Una partecipazione ampia e trasversale ha caratterizzato l’assemblea cittadina promossa dal Comitato civico «No Veleni in Alta Irpinia – Vogliamo Respirare», domenica 15 novembre, presso il Santuario di San Rocco a Lioni.

Un appuntamento che ha rappresentato un importante momento di confronto pubblico sulle criticità ambientali dell’Alta Irpinia, sulle preoccupazioni legate alla salute della popolazione e, soprattutto, sulle iniziative necessarie per ottenere risposte concrete e verificabili su l’annosa questione del depuratore dell’area industriale di Nusco.

I lavori, moderati dalla giornalista Maria Laura Amendola, hanno visto gli interventi dell’avvocato Alfonso Petito – che ha ripercorso la storia e la battaglia del Comitato negli ultimi mesi – di diversi esponenti del Comitato, dei sindaci di Lioni, Sant’Angelo dei Lombardi e Calitri. Sono intervenuti, inoltre, la segretaria generale della CGIL di Avellino, la coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle e il segretario provinciale di Sinistra Italiana.

Un confronto articolato, nel quale è emersa la necessità di superare le iniziative episodiche e costruire un percorso stabile di partecipazione, controllo e tutela del territorio.

Significativo anche l’intervento di Michele Di Maio, che ha avanzato la proposta di suggellare un percorso di collaborazione tra il Comitato «No Veleni in Alta Irpinia» e il Comitato «No Eolico Selvaggio». Un invito a mettere in rete le diverse esperienze di mobilitazione civica, nella consapevolezza che la salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio e della salute rappresenti una battaglia comune per il futuro dell’Alta Irpinia.

Prima dell’inizio dell’assemblea, don Gelsomino ha voluto richiamare l’attenzione sull’importanza della tutela del Creato, sottolineando “il valore della responsabilità collettiva nella salvaguardia della casa comune”.

I DATI ISS: UN QUADRO CHE NON PUÒ ESSERE IGNORATO

Nel corso del confronto non è mancato un riferimento ai risultati dell’indagine condotta dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con la Procura della Repubblica di Avellino: un lavoro scientifico che ha interessato gli 86 Comuni del circondario della Procura e che ha integrato informazioni ambientali e sanitarie provenienti da diversi enti.

Il rapporto finale, presentato il 29 ottobre, ha censito 296 siti con potenziali sorgenti di contaminazione ambientale nel periodo 2016-2018. Circa il 51% della popolazione esaminata, pari a 166.507 persone, risulta residente entro un chilometro da almeno uno di questi siti.

Confrontando i Comuni collocati nella classe più alta di rischio ambientale con quelli della classe più bassa, l’ISS ha rilevato un eccesso del 21% nella mortalità per tumore maligno del polmone, del 17% nell’incidenza complessiva dei tumori maligni e del 25% nell’incidenza del tumore della mammella nella popolazione femminile.

È proprio in questa direzione che si muove una delle richieste del Comitato: conoscere nel dettaglio la situazione dell’Alta Irpinia, attraverso indagini mirate, dati aggiornati e monitoraggi capaci di individuare eventuali criticità.

“La salute pubblica non può essere affrontata con risposte generiche. Servono conoscenza, prevenzione e responsabilità istituzionale”, l’appello lanciato.

LE RICHIESTE DEL COMITATO: NON BASTANO PIÙ LE RASSICURAZIONI

Al termine del confronto, il Comitato ha ribadito la necessità di passare dalle dichiarazioni agli impegni concreti, individuando alcune priorità non più rinviabili.

La prima richiesta riguarda la sospensione permanente del cosiddetto «conto terzi» presso il depuratore di Nusco e un’indagine approfondita su tutta l’area industriale. Il Comitato ritiene indispensabile che non si torni a una situazione che possa riproporre le criticità ambientali che hanno accompagnato negli anni non solo la gestione dell’impianto, ma di tutte le industrie presenti.

Viene inoltre richiesta l’istituzione di un tavolo permanente interistituzionale presso la Prefettura di Avellino, con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti e tecnici competenti, delle amministrazioni locali, delle rappresentanze sociali e del Comitato stesso. Un organismo che non si limiti a incontri occasionali, ma che garantisca continuità, trasparenza, verifica degli impegni e informazione costante ai cittadini.

Altro punto fondamentale è la continuità dei lavori della Consulta ambientale a Nusco, appendice del tavolo in Prefettura, che assicuri un coinvolgimento effettivo della cittadinanza: “i cittadini non possono essere semplici destinatari di decisioni assunte altrove, devono poter partecipare, conoscere i dati, formulare osservazioni e seguire l’evoluzione delle attività di controllo”.

Il Comitato chiede un programma di analisi scientificamente rigorose che riguardi la salute pubblica, la qualità dell’aria, delle acque e della terra, con l’obiettivo di disporre di un quadro conoscitivo completo, indipendente e fondato, che consenta di valutare i rischi effettivi per la popolazione e, qualora ne ricorrano i presupposti, predisporre un piano di bonifica delle aree interessate.

“Non si tratta di alimentare allarmismi, ma di pretendere dati, verifiche e risposte. La salute dei cittadini non può essere affidata alle supposizioni né a rassicurazioni prive di riscontri”, specificano dal Comitato.

DEPURATORE DI NUSCO: DOMANI UNA DATA IMPORTANTE

L’attenzione del Comitato è ora rivolta alla giornata di domani, 17 novembre, data indicata da SIGE e ASI per il ripristino della piena funzionalità del depuratore, sottoposto a sequestro preventivo con facoltà d’uso il 18 settembre scorso.

Il provvedimento della Procura della Repubblica di Avellino, eseguito dai Carabinieri Forestali con il supporto tecnico di ARPAC, ha previsto la restituzione provvisoria dell’impianto all’ente gestore affinché fossero ripristinate, entro sessanta giorni, le condizioni di corretto esercizio.

L’indagine ha riguardato, tra le altre cose, la gestione dei fanghi, il funzionamento dei sistemi di depurazione, di ozonizzazione e di abbattimento delle emissioni, nonché la regolarità degli scarichi nel corso d’acqua adiacente.

Secondo quanto riferito nell’incontro della Consulta ambientale del 28 ottobre, SIGE e ASI avrebbero comunicato di aver eseguito gli interventi richiesti dal Tribunale, indicando nel 17 novembre il termine per il ritorno alla piena funzionalità dell’impianto e annunciando la successiva presentazione dell’istanza di dissequestro.

UNA BATTAGLIA CHE RIGUARDA TUTTA L’ALTA IRPINIA

L’assemblea di Lioni ha confermato che la questione ambientale non riguarda una singola comunità, ma un territorio più ampio, che comprende diversi Comuni e coinvolge il diritto di tutti i cittadini a vivere in un ambiente salubre.

Il Comitato «No Veleni in Alta Irpinia – Vogliamo Respirare» continuerà a promuovere iniziative di informazione, partecipazione e confronto istituzionale, chiedendo che alle parole seguano atti concreti, con attività di controllo costante del territorio.