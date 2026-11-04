NIL Avellino, tra settembre e ottobre 8 aziende sospese e sanzioni per oltre 115mila euro

Nei mesi di settembre e ottobre 2026, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Avellino, in stretta sinergia con i militari delle Compagnie del Comando Provinciale di Avellino, hanno svolto una serie di controlli su tutto il territorio irpino, finalizzati a verificare il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare.

Nel corso delle attività sono state controllate 26 aziende, 15 delle quali sono risultate irregolari.

Le verifiche hanno portato alla sospensione dell’attività imprenditoriale di 8 aziende, a causa dell’impiego di manodopera in nero.

Complessivamente sono state esaminate 85 posizioni lavorative, di cui 14 risultate irregolari e 12 relative a lavoratori impiegati in nero.

Dagli accertamenti svolti dai militari del NIL, sono state riscontrate numerose carenze sotto il profilo della sicurezza. In particolare, sono emerse violazioni relative alla mancata formazione e informazione dei lavoratori, nonché all’assenza della prescritta sorveglianza sanitaria finalizzata a verificare l’idoneità alla mansione.

Si tratta di aspetti di particolare rilevanza, poiché l’inosservanza di tali obblighi può esporre i lavoratori a maggiori rischi per la salute e a possibili malattie professionali.

All’esito delle verifiche, 14 imprenditori sono stati deferiti alle competenti Procure della Repubblica di Avellino e Benevento, per violazioni al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).

Complessivamente sono state contestate sanzioni per un importo pari a 115.813 euro, così suddivise: 41.863 euro per ammende, 47.850 euro per sanzioni amministrative e 26.100 euro per sanzioni connesse ai provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali.

I controlli proseguiranno su tutto il territorio provinciale e interesseranno anche gli altri settori commerciali e produttivi, con l’obiettivo di tutelare i lavoratori e prevenire il fenomeno degli infortuni sul lavoro.