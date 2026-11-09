Nicole, un’ irpina nella squadra del regista Placido per la miniserie sul giudice Livatino

AVELLINO- C’e’ anche una professionista irpina nella squadra che ha realizzato la miniserie TV in onda stasera e domani su RAIUNO dedicata al giudice Rosario Livatino, testimone di fede e giustizia, ucciso dalla Stidda il 21 settembre del 1990 ad Agrigento. Si tratta di Nicole Maglio, avellinese doc, che nella realizzazione delle quattro puntate ha avuto il ruolo di assistente alla regia e assistente casting del regista Michele Placido.

LA MINISERIE SUL GIUDICE E I SUOI ASSASSINI

“Livatino il giudice e i suoi assassini”, la nuova miniserie tv che nasce da una coproduzione Rai Fiction – Goldenart Production – Rai Com per la regia di Michele Placido – e’ stata presentata mercoledì 21 ottobre alla festa del Cinema di Roma. La fiction andrà in onda in due serate da quattro episodi a partire da questa sera, lunedì 9 e domani martedì 10 novembre – in prima visione, su Rai 1 e su RaiPlay. Scritta da Angelo Pasquini, Fidel Signorile, Michele Placido, la fiction racconta i due percorsi, quello di Livatino e quello dei giovani malavitosi, che si avvicinano fino al 21 settembre 1990, giorno in cui un commando della Stidda uccide il magistrato. Pur concentrandosi sugli ultimi due anni di vita di Rosario Livatino, quelli dal 1988 al 1990, scegliendo di raccontare l’epilogo della sua esistenza, la fiction restituisce appieno la grandezza della sua figura, mostrando quanto in lui la dimensione spirituale e quella professionale fossero profondamente intrecciate. La testimonianza di giustizia e fede di Rosario Livatino – interpretato nella serie tv da Giuseppe De Domenico – lo hanno reso infatti, un simbolo della lotta alla mafia e il primo magistrato della storia a essere proclamato beato dalla Chiesa cattolica, oltre ad essere diventato qualche settimana fa ufficialmente il “patrono” dei magistrati. Un legame con la provincia di Avellino molto forte quello della provincia di Avellino con la figura del Beato Rosario Livatino, anche grazie al lavoro del Centro Studi Livatino, che ha organizzato negli anni, grazie anche all’ impulso del magistrato Domenico Airoma, Procuratore della Repubblica nel capoluogo irpino per cinque anni, una serie di iniziative che hanno coinvolto in particolare le scuole.

NICOLE, LAUREA IN FILOSOFIA E PASSIONE PER IL CINEMA E LA FOTOGRAFIA

Nicole Maglio e’ nata e cresciuta ad Avellino, laureata in filosofia alla Federico II, ha lavorato allo SponzFestival per 6 anni, fotografa per eventi locali (Irpinia Terra di Mezzo, Ricreazione al Vigneto), collabora anche come fotografa per lo Zia Lidia Social Club e la rivista CineMoi, ha iniziato a lavorare nel cinema grazie ad un film girato e ambientato a Solofra (“Luce” di Luzi e Bellino, in concorso al Locarno Film Festival con protagonista Marianna Fontana sulle condizioni delle operaie della concia e sull’alienazione del lavoro). Da lì il trasferimento a Roma, collaborando nuovamente con Luzi e Bellino per un documentario su la Storia di Elsa Morante, ho proseguito il lavoro di assistente alla regia con Michele Placido (Eterno Visionario), Fausto Brizzi (Dove osano le cicogne). Ha collaborato con la casa di produzione Goldenart Production per un paio di anni; ha lavorato come assistente casting per il casting director Armando Pizzuti per Livatino- Il giudice e i suoi assassini e Masterplan (di Thomas Vincent) e come assistente alla regia di nuovo con Michele Placido per Livatino e in seguito per il film “Interno Familiare” (uscito in anteprima alla festa del cinema di Roma) di Paolo Coletta e “Maledetti Intrusi” di Giovanni Dota (prossimamente al cinema).aerre