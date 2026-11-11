Neve e ghiaccio, scatta l’obbligo di catene e gomme invernali: ecco tutte le strade interessate in Irpinia

L’inverno si avvicina e anche in Irpinia scatta l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali. A partire da domenica 15 novembre e fino al 15 aprile 2027, entra in vigore il provvedimento disposto da Anas sulle strade statali e sui raccordi autostradali maggiormente esposti al rischio di precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio.

Una misura che interessa da vicino gli automobilisti della provincia di Avellino, considerata la presenza di numerose arterie di collegamento tra il capoluogo, l’Alta Irpinia, la Valle del Calore e le aree interne. Tra i tratti interessati figura innanzitutto il Raccordo Autostradale 2 di Avellino, dallo svincolo di Montoro Inferiore, al chilometro 13,700, fino allo svincolo di Atripalda e all’innesto con la Statale 7bis, al chilometro 30,440.

L’obbligo riguarda inoltre la Statale 90 delle Puglie, dall’innesto con la Statale 7 Appia fino all’inizio del centro abitato di Ariano Irpino, dalla Galleria Maddalena a località Martiri e dal termine del centro abitato arianese fino al confine regionale. Interessata anche la Statale 90/bis, dall’innesto con la Telesina presso Benevento Est fino alla stazione di Savignano, in provincia di Avellino.

Nel provvedimento rientrano anche la Statale 90 Dir delle Puglie, fino a località Doganelle, e la Statale 90 Var, Variante di Grottaminarda, dalla rotatoria di Fontana del Re fino al bivio di Sturno.

L’elenco delle arterie irpine comprende poi la Statale 303 del Formicoso, dal bivio per Fontanarosa fino all’intersezione con la Statale 425 e la viabilità provinciale; la Statale 425 di Sant’Angelo dei Lombardi, dalla Statale 400 fino all’intersezione con la 303; e la Statale 400 di Castelvetere, nel tratto compreso tra l’intersezione con la 425 e quella con la ex Statale 7.

Obbligo previsto anche sulla Statale 401 dell’Alto Ofanto e del Vulture, al confine regionale fino all’innesto con la Statale 7 Appia a Sant’Andrea di Conza. Coinvolta inoltre la Statale 7 Via Appia, dal tratto di Venticano-Castel del Lago fino al confine regionale, insieme alla Statale 7dir/C.

Tra le strade interessate figurano anche la Statale 691 Fondo Valle del Sele, nel tratto compreso tra lo svincolo di Colliano e l’intersezione con la Statale 7dir/C nel territorio comunale di Lioni, e la Statale 7bis di Terra di Lavoro, dalla rotatoria di Mugnano del Cardinale fino allo svincolo di Manocalzati.

Il provvedimento non riguarda soltanto l’Irpinia. In Campania l’obbligo sarà in vigore anche su tratti del Raccordo Autostradale 9 di Benevento, della Tangenziale Ovest di Benevento, della Statale 19 delle Calabrie, della Statale 19/Ter Dorsale Aulettese, della Statale 87 Sannitica, della Statale 372 Telesina, della Statale 212 della Val Fortore, della Statale 212 Var di Pietrelcina e della Statale 369 Appulo Fortorina. Interessate, inoltre, diverse arterie del Salernitano, tra cui la Cilentana e la Bussentina.

L’obbligo è previsto dall’ordinanza in attuazione delle norme del Codice della Strada e sarà segnalato attraverso apposita cartellonistica verticale. La prescrizione vale anche al di fuori del periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile qualora si verifichino precipitazioni nevose o condizioni di ghiaccio sulla carreggiata.

Sono esentati dall’obbligo ciclomotori e motocicli, che potranno circolare esclusivamente in assenza di precipitazioni nevose in atto e quando non siano presenti neve o ghiaccio sulla strada.

Anas invita gli automobilisti a verificare le dotazioni dei propri veicoli prima di mettersi in viaggio e a prestare particolare attenzione nei tratti montani e nelle zone interne, dove le condizioni meteorologiche possono cambiare rapidamente. La raccomandazione resta quella di guidare con prudenza e adeguare la velocità alle condizioni della strada.