Nello Salza con “Ennio Forever” in concerto il 30 agosto: l’ultimo in Piazza Amendola

Il cartellone di “Avellino Città Estate” prosegue senza sosta e si arricchisce di nuovi e importanti eventi. Domenica 30 agosto si rinnova la magia di Piazza Amendola con l’antica Dogana a fare da cornice all’ultimo concerto. Alle ore 21 si esibiranno Nello Salza e l’Orchestra Internazionale della Campania con “Ennio Forever”. Nello Salza è uno dei più importanti trombettisti italiani ed è stato definito dalla critica «la tromba del cinema italiano». Diplomato al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, ha iniziato la carriera orchestrale come prima tromba del Teatro San Carlo di Napoli, per poi ricoprire lo stesso ruolo al Teatro dell’Opera di Roma, all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, all’Orchestra Regionale Toscana e all’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

La sua carriera è strettamente legata alla musica per il cinema. Ha collaborato con alcuni dei più importanti compositori italiani, tra cui Ennio Morricone, Nicola Piovani, Riz Ortolani, Luis Bacalov, Armando Trovajoli e Franco Piersanti. Ha partecipato alla realizzazione di oltre 400 colonne sonore, circa 250 delle quali legate alle colonne sonore di Morricone.

Tra i film nei quali si può ascoltare la sua tromba figurano «C’era una volta in America», «Gli intoccabili», «Nuovo Cinema Paradiso», «La leggenda del pianista sull’oceano», «La vita è bella» e «The Hateful Eight». La partecipazione a “The Hateful Eight” ha rappresentato per Salza un’ulteriore consacrazione: il trombettista è infatti il solista della registrazione della colonna sonora composta da Morricone, premiata con l’Oscar nel 2016.

«Ennio Forever» è uno spettacolo sinfonico dedicato all’universo musicale di Ennio Morricone, costruito attorno alla presenza di Nello Salza come tromba solista. La formazione comprende l’Orchestra Internazionale della Campania, composta da circa 45 elementi, diretta dal maestro Leonardo Quadrini. Il format non si limita all’esecuzione delle colonne sonore: Salza interviene anche per raccontare al pubblico le partiture, il contesto nel quale sono nate e alcuni retroscena del rapporto professionale con Morricone.

Infine, serata di chiusura per Irpinia Mood che aprirà le porte di Villa Amendola a partire dalle ore 19 per un ultimo evento dedicato al cibo, alla musica e alla cultura. Anche la rassegna “Alla scoperta della Città” si chiude domenica alle 19.30 con l’ultima visita guidata in bicicletta nel centro cittadino.

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