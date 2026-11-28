“Quanta umanità siamo disposti a sacrificare in nome dell’efficienza?” È intorno a questo interrogativo, a questa bussola etica che si è articolato il confronto pubblico dal titolo “Magnifica Humanitas – Valori, responsabilità e futuro della comunità umana”, ospitato nella serata di ieri, venerdì 27 novembre 2026, presso il Palazzo Vescovile di Avellino.

L’iniziativa, nata dalla sinergia tra l’Ufficio Missionario diocesano e l’associazione Democrazia Compiuta ispirandosi all’enciclica di Papa Leone XIV (nel 135° anniversario della Rerum Novarum), ha messo a fuoco una delle urgenze più stringenti del nostro tempo: evitare che l’accelerazione dell’Intelligenza Artificiale e l’indebolimento dei legami sociali svuotino di senso tanto la persona quanto l’agire politico.

Ampio spazio è stato dedicato alle ricadute antropologiche ed etiche della rivoluzione digitale. A tracciare il confine tra progresso e deriva tecnocratica è stato Nicola Spano, Console Provinciale dei Maestri del Lavoro, che ha smontato il mito della neutralità degli algoritmi. “Il futuro non è un destino inevitabile. Il futuro si costruisce scegliendo: scegliendo la dignità, scegliendo la responsabilità, scegliendo l’umanità.” Mettendo in guardia dai rischi del cosiddetto capitalismo della sorveglianza, Spano ha ribadito come la macchina non possa mai surrogare l’ascolto, il dubbio, il tempo della riflessione e la relazione autentica, chiedendo alla politica di orientare lo sviluppo verso la giustizia sociale e il disarmo.

Sulla stessa lunghezza d’onda si è inserito il contributo di padre Vincenzo Percassi, missionario comboniano operante a Casavatore, che ha acceso i riflettori sui rischi dell’omologazione culturale. Secondo il religioso, un uso acritico degli strumenti digitali rischia di atrofizzare lo spirito critico delle nuove generazioni e di declassare l’essere umano da persona a mero “utente”. Da qui l’appello a ricostruire un’alleanza e un dialogo vivo tra giovani e anziani.

A tirare le fila del dibattito, nel ruolo di moderatrice, è stata la vicepresidente di Democrazia Compiuta, Clelia Gambino, che ha legato la testimonianza quotidiana alla lezione di Gramsci contro l’indifferenza, indicando nella partecipazione attiva l’antidoto alla sfiducia civile.

Un richiamo raccolto dal direttore dell’Ufficio Missionario della Diocesi di Avellino, don Antonio Dente. Ripercorrendo la lezione della Laudato si’ e l’eredità spirituale di figure simbolo della missione – da padre Ezechiele Ramin fino ai santi e beati irpini Alberico Crescitelli e Paolo Manna – don Dente ha esortato a superare la frammentazione comunicativa di una moderna «Babele digitale», tornando a costruire spazi reali di comunione e solidarietà.

Le conclusioni sono state affidate al senatore Enzo De Luca, presidente dell’O.R.G.R. Campania (Organismo Regionale Gestione Rifiuti in Campania) il quale ha intrecciato il messaggio ecologico della Laudato si’ con le riflessioni dell’enciclica Magnifica Humanitas, calandole nella realtà territoriale. Per De Luca, l’appannamento del bene comune – evidente anche in Irpinia nelle difficoltà legate alla gestione dei servizi pubblici e alle criticità ambientali – affonda le radici nella crisi d’identità della politica. Citando l’articolo 49 della Costituzione Repubblicana e l’esortazione ai giovani di San Paolo VI, De Luca ha invitato a archiviare i personalismi affinché i partiti tornino a essere fucine di pensiero culturale e strumenti autentici al servizio della collettività.

Riscoprire una Magnifica Humanitas significa, allora, sottrarsi tanto alla rassegnazione civile quanto alla delega cieca alle macchine, scegliendo ogni giorno, attivamente e profondamente, la cura delle relazioni, la partecipazione democratica e la difesa del bene comune quali uniche garanzie di un futuro in cui la dignità dell’uomo, lato sensu, non perda la sua centralità e il suo valore.