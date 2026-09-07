Nella corsa per la Procura c’è anche il pm antimafia Woodcock: sei candidati per il dopo Airoma

AVELLINO- Sara’ come sempre l’outsider in campo, ma non per questo il pm antimafia Henry Jhon Woodocock ha rinunciato a presentare domanda al Csm per la procedura che porterà alla nomina del Procuratore della Repubblica di Avellino, il posto lasciato vacante a febbraio dal Procuratore Domenico Airoma, oggi alla guida della Procura di Napoli Nord. Sono sei i nomi in campo per la corsa alla sua successione, oltre a quelli già noti del Procuratore della Repubblica di Castrovillari Alessandro D’Alessio, il Procuratore Aggiunto di Napoli Sergio Amato e al sostituto procuratore generale della Cassazione Vincenzo Senatore. In corsa ci sono infatti Silvio Marco Guarriello, classe 68, attualmente Procuratore Aggiunto di Foggia, nominato nel 2021 gia’ sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura di Salerno, dove si e’ occupato anche della Sezione Distrettuale Antiterrorismo. C’è anche il sostituto procuratore della Repubblica di Roma Gianfranco Gallo. Infine c’è Henry John Woodcock , che da anni si occupa delle indagini sui clan irpini, a partire dall’operazione “Partenio 2.0″ e dall’ inchiesta e dal processo denominato ” Aste Ok”.

Per dieci anni, dal 1999 al 2009 è stato sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.È stato assegnato alla sezione dei reati contro la Pubblica Amministrazione (nell’anno 2001 è stato applicato sia alla Procura della Repubblica di Lagonegro sia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Potenza come Procuratore f.f.).Dal 10 settembre del 2009 è sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Fino al 2014 è stato componente della III sezione (criminalità economica). Dal 2014 al 2019 ha fatto parte della Direzione Distrettuale Antimafia. Dal 2019 al 2022 ha fatto parte della II Sezione – reati contro la Pubblica Amministrazione.Dal settembre 2022 è nuovamente destinato Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Napoli. Si attende ora che la V Commissione indichi quale nome, potrebbero essere anche due, porre alla valutazione del Plenum del CSM per la scelta del Procuratore della Repubblica di Avellino. Aerre