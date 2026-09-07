Nel week-end controlli serrati dei Carabinieri: droga e alcool nel mirino

Nel corso dell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Montella hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio nei comuni dell’Alta Irpinia, predisposto dal Comando Provinciale di Avellino e in linea con le direttive impartite dal Prefetto, Dott.ssa Franca Fico, finalizzato alla prevenzione dei reati in genere, alla sicurezza della circolazione stradale e al contrasto dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti.

Durante le attività, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno deferito in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza” alla Procura della Repubblica di Avellino un 60enne di un comune irpino. Quest’ultimo, dopo aver provocato un incidente stradale con feriti nel comune di Chiusano di San Domenico, è stato sottoposto ad accertamenti alcolemici presso una struttura sanitaria, risultando positivo con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l. Per il conducente è scattato inoltre l’immediato ritiro della patente di guida.

A Montella, la locale Stazione ha deferito in stato di libertà un trentenne originario del napoletano per “detenzione di sostante stupefacenti” e “rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza”. Fermato durante un controllo alla circolazione stradale, il giovane ha manifestato un evidente stato di alterazione psicofisica riconducibile all’assunzione di droga, rifiutandosi di sottoporsi ai relativi accertamenti sanitari. La successiva perquisizione ha confermato il quadro operativo con il rinvenimento di 3 spinelli già confezionati contenenti marijuana, che sono stati sequestrati unitamente al ritiro della patente di guida.

Sempre nel medesimo contesto operativo a Montella, i Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Avellino tre persone quali assuntori di sostanze stupefacenti per uso personale: oltre al trentenne sorpreso con i 3 spinelli, sono stati controllati dall’Aliquota Radiomobile un giovane del posto, trovato in possesso di 1,9 grammi di marijuana, e un quarantenne domiciliato a Cassano Irpino, trovato in possesso di 2,8 grammi della medesima sostanza.

Tutta la sostanza stupefacente rinvenuta è stata sottoposta a sequestro amministrativo, repertata e assunta in carico per le successive analisi chimiche qualitative e quantitative.

L’attività rientra nei servizi straordinari di controllo del territorio volti a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare le condotte di guida pericolose legate all’abuso di alcol e all’uso di droghe.

L’Arma dei Carabinieri conferma così la propria presenza costante sul territorio, a tutela della sicurezza e legalità.