COSTA RICA- Ha fatto il giro del mondo la foto di Francesca Albanese, Relatrice Speciale dell’ONU sui territori palestinesi, trattenuta all’aeroporto di Juan Santamaría in Costa Rica, dove le è stato negato l’ingresso nel paese e costretta a collegarsi per ricevere la laurea honoris causa che l’Università della Costa Rica gli ha concesso per la sua carriera accademica e per i diritti umani. Il direttore dell’Ufficio Immigrazione del Costa Rica, Homer Badilla, ha spiegato che le autorità le hanno negato l’ingresso in Costa Rica in quanto su di lei grava “un avviso internazionale per legami con atti terroristici”, senza specificare da dove provenga l’avviso né a quali atti terroristici si riferisca. Ha inoltre affermato che Albanese rappresenta un “profilo di rischio per la sicurezza nazionale”. La replica della relatrice Onu è arrivata direttamente dall’aeroporto, attraverso un messaggio pubblicato su X. “È una vergogna”, ha scritto, aggiungendo: “Conosci il vero volto di un’autorità nel momento in cui gli dai fastidio o superi i suoi limiti”. Da tempo ormai Francesca Albanese, che veniva premiata in Costa Rica per la “solida formazione accademica, della sua esperienza, della sua produzione bibliografica e della sua attenzione nel segnalare comportamenti illeciti, irregolarità o violazioni” e’ finita nella lista “nera” di Stati Uniti e Israele per le denunce sul genocidio di Gaza.