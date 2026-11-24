Il Complesso monumentale di Santa Maria degli Angeli – un antico edificio del 1588 articolato in tre corpi raccolti intorno al chiostro centrale quadrangolare – è il nuovo spazio di didattica, ricerca e terza missione dell’Università di Salerno a Montoro. Nell’ambito del programma “Campus diffuso”, l’Ateneo ha presentato al pubblico e alla comunità il nuovo hub territoriale “UniSA a Montoro”. L’ex Convento francescano sarà sede di quattro percorsi formativi in partenza già da questo mese. Con il taglio del nastro – alla presenza delle autorità civili, accademiche e religiose – ha preso il via l’evento di presentazione delle nuove attività ospitate presso la sede irpina.

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“Siamo in un luogo splendido – ha dichiarato in apertura dell’evento il Rettore Virgilio D’Antonio – perché i luoghi sono parte del progetto che la nostra università si è incaricata di riqualificare e valorizzare per la loro importante storia. Qui a Montoro si svolgeranno attività trasversali: di didattica, con la ricerca archeologica; di terza missione, con alcuni spin-off; di ricerca specifica, con diversi laboratori. In qualche modo Montoro, con questo complesso monumentale, diventa una sorta di piccola enclave del campus di Fisciano, complice anche la vicinanza spaziale. Questa nuova progettualità è simbolicamente rilevante perché identifica la proiezione attuale del nostro Ateneo, quella di attraversare i territori“.

Il Sindaco del Comune di Montoro Salvatore Carratù ha sottolineato: “Per noi è un grande momento di orgoglio. Siamo vicini geograficamente all’università e da oggi, grazie a questo progetto, entriamo in diretto contatto. L’Ateneo di Salerno, grazie alla sua attenzione per le aree interne, e al supporto delle Istituzioni – in primis la Regione – potrà dare nuova linfa ai nostri territori e soprattutto nuove opportunità di crescita e sviluppo per i giovani“.

Per la Regione Campania è intervenuta l’Assessora con deleghe ad Ambiente, Ciclo integrato delle acque, Politiche abitative e Pari opportunità, Claudia Pecoraro, che proprio sul tema del futuro occupazionale dei giovani ha aggiunto: “Sicuramente un presidio di alta formazione, di sviluppo culturale, perché quando l’università incontra il territorio, significa che l’università porta cultura, porta conoscenze e competenze su quel territorio. L’alta formazione consente ai giovani e alle giovani di trovare un motivo per restare o un motivo per tornare“.

A sottolineare l’importanza della sinergia istituzionale nella valorizzazione dei territori e delle loro opportunità sono intervenuti per la Provincia di Avellino il professore Franco Di Cecilia e la Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (ABAP) per le province di Salerno e Avellino Anna Onesti. Il complesso multiculturale di Montoro si pone l’obiettivo di diventare anche il punto di contatto con la comunità e i territori: “Abbiamo chiesto ai progetti UnISA che saranno qui a Montoro di lavorare di concerto con le scuole superiori e le scuole medie, sui temi che possono riguardare le loro attività didattiche e laboratoriali, quindi avviare delle vere collaborazioni con gli stakeholder del territorio – l’amministrazione comunale, le associazione – al fine di coinvolgerli direttamente in uno spazio condiviso e comune” – ha chiarito il Delegato alla Terza Missione UNISA Orlando Troisi.

La mappa dei percorsi di formazione e ricerca che animeranno la nuova sede montorese è stata tracciata dal professore Fausto Longo, referente per l’Ateneo del Tavolo tecnico “UniSa a Montoro” e direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici Or.Sa., che sarà ospitata proprio presso la nuova sede: “Formazione, alta formazione, terzo livello di formazione – ha dichiarato il prof. Longo. Qui a Montoro, formeremo con il progetto Or.Sa, archeologi professionisti, ma terremo anche laboratori didattici per i comuni sia provincia di Avellino che di Salerno”.

Quattro i percorsi formativi in partenza. Il primo sarà dedicato, appunto, alla ricerca archeologica della Scuola di Specializzazione Interateneo in “Beni Archeologici” Or.Sa., nata dalla sinergia tra l’Università degli Studi di Salerno e l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”.

La Rettrice UniOr Carmela Maria Laudando ha sottolineato: “La valorizzazione del passato rappresenta la nostra storia. Abbiamo bisogno di basi solide per costruire il presente e il futuro. L’archeologia è tra i saperi che più dialogano con l’acquisizione e gli sviluppi delle tecnologie delle Digital Humanities che hanno alla base anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. L’utilizzo di droni, di programmi sempre più sofisticati, permette poi di tradurre il sapere del passato in database e tour virtuali, mettendo a disposizione di tutti le bellezze del territorio”.

Il secondo dei progetti formativi a Montoro sarà quello curato dal Centro interdiparimentale di Ateneo di Ricerca su Turismo, Rigenerazione, Innovazione territoriale (C-TURN), afferente ai Dipartimenti di Scienze Politiche e della Comunicazione (DISPC), di Scienze Economiche e Statistiche (DISES), di Farmacia (DIFARMA), di Scienze del Patrimonio Culturale (DISPAC) e di Ingegneria Civile (DICIV). La missione di C-TURN – hanno sottolineato il prof. Massimiliano Bencardino e il vicepresidente dell’AssociazioneUNISApori Luca Martuscelli – è promuovere, coordinare e sviluppare ricerca scientifica interdisciplinare, applicata e di sviluppo, finalizzata ad analizzare, interpretare e orientare i processi di sviluppo turistico, rigenerazione e innovazione territoriale, nonché la pianificazione strategica del turismo e delle destinazioni, in una prospettiva integrata.

Il terzo progetto di “UniSA a Montoro” sarà il Centro Ditas (Diritto delle imprese del turismo ed attività dello spettacolo), un laboratorio didattico e di ricerca afferente al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno. Il laboratorio si occuperà di promuovere – ha raccontato il professore Domenico Apicella – iniziative di ricerca scientifica, seminari, convegni e attività didattiche integrative, ovvero momento di confronto con le imprese del settore turistico e alle attività dello spettacolo.

Il quarto e ultimo progetto riguarda l’innovazione e si tratta di Kebula, startup innovativa e spin-off dell’Università di Salerno, nata nel 2020, e attiva – come illustrato dal prof. Lugi Troiano, suo fondatore – nel settore dei media, con focus su radio e TV, telecomunicazioni, energia e aerospazio.

Nel sintetizzare il valore storico del nuovo spazio universitario, il professore Adriano Amendola del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale/DISPA ha concluso: “Oggi il Complesso di Santa Maria degli Angeli è un patrimonio architettonico, artistico e civile: la sua storia, segnata da fondazioni, trasformazioni, abbandoni e rinascite, continua così a svolgersi aprendosi al futuro”.

L’evento si è concluso nel Chiostro del convento, con la Cerimonia di Consegna dei diplomi agli allievi e alle allieve della Scuola di Specializzazione in “Beni Archeologici” Or.Sa., anno accademico 2026.