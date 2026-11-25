Avellino-Napoli in 30 minuti, con un collegamento diretto alla stazione dell’Alta velocità di Afragola e in 40 minuti a Napoli Centrale. È questa la sfida infrastrutturale che ANCE Avellino rilancia in occasione dell’assemblea per gli 80 anni dell’associazione. Al centro del confronto il progetto ferroviario Napoli-Avellino, un’opera dal valore stimato di circa un miliardo di euro che punta a superare lo storico isolamento del capoluogo irpino, oggi unico in Campania a non disporre di un collegamento ferroviario diretto con Napoli.

Un’infrastruttura che, nelle intenzioni dei promotori, potrebbe cambiare il futuro dell’Irpinia, restituendo centralità a un territorio penalizzato dalla carenza di collegamenti e sempre più esposto al fenomeno dello spopolamento. Il progetto, promosso da ANCE Avellino e presentato ufficialmente nel luglio 2025, prevede una linea a doppio binario, la riqualificazione di tratte ferroviarie già esistenti e la realizzazione di circa 15 chilometri di nuova infrastruttura attraverso la catena del Partenio. A regime, la linea potrebbe arrivare a trasportare fino a 3,5 milioni di passeggeri. Per il presidente di ANCE Avellino, Silvio Sarno, non si tratta soltanto di realizzare una nuova ferrovia, ma di costruire le condizioni per una diversa prospettiva di sviluppo. «La prima cosa che dovrà fare questo progetto è creare un argine allo spopolamento delle aree interne», è il senso del suo intervento. Le ricadute potrebbero riguardare non soltanto la mobilità, ma anche l’economia, l’attrattività del territorio e il sistema universitario. Con un collegamento rapido con Napoli, infatti, l’università di Avellino potrebbe ampliare il proprio bacino di utenza, attirando studenti anche dal Napoletano e dal Nolano. Una trasformazione che potrebbe interessare anche il quartiere della stazione, destinato a cambiare volto nei prossimi quindici anni.

La ferrovia viene quindi indicata come una delle opere strategiche per il rilancio delle aree interne, ma la sua realizzazione richiederà una precisa volontà politica e la capacità di trasformare il progetto in un investimento concreto. Il deputato del Partito Democratico Toni Ricciardi ha richiamato proprio il tema della programmazione infrastrutturale, sottolineando come la presenza di progetti già pronti avrebbe potuto consentire ai territori di sfruttare diversamente le opportunità offerte dal PNRR. «Sono trent’anni che discutiamo su come completare» le infrastrutture, è la riflessione emersa nel suo intervento. Una considerazione che riporta al centro il problema dei ritardi accumulati dal Mezzogiorno e della necessità di arrivare preparati alle occasioni di investimento.

Al confronto è intervenuto anche l’economista Carlo Cottarelli, che ha sottolineato l’importanza di valutare le grandi opere attraverso un’analisi dei costi e dei benefici, prendendo in considerazione anche le possibili alternative. Il collegamento più rapido con Napoli rappresenta una delle esigenze più immediate, soprattutto considerando la vicinanza dell’Irpinia a un’area metropolitana fortemente congestionata. Un investimento di questa portata, tuttavia, deve essere valutato anche in relazione alle altre necessità infrastrutturali e alle ricadute complessive sul territorio.

Sulla dimensione strategica delle infrastrutture per il Mezzogiorno si è soffermato anche Nicola Bonerba, responsabile del Comitato Mezzogiorno e Isole di ANCE. Le grandi opere, infatti, non producono effetti soltanto sulle città direttamente collegate, ma possono mettere in rete anche i tessuti urbani intermedi, favorendo nuove opportunità economiche e sociali. La ferrovia Napoli-Avellino dovrà però essere accompagnata da una rete di servizi locali efficienti, capace di collegare i centri irpini alla nuova infrastruttura e di rendere effettivamente accessibile il trasporto ferroviario.

Il tema è strettamente legato all’emergenza demografica. Nel corso del confronto è stato richiamato il dato relativo ai 61mila residenti persi dal Mezzogiorno nel 2025, con una quota particolarmente elevata di giovani under 35. Una tendenza che impone di ripensare il ruolo delle infrastrutture non soltanto come strumenti di collegamento, ma come condizioni necessarie per trattenere popolazione, attrarre investimenti e creare nuove opportunità di lavoro.

È in questa prospettiva che ANCE Avellino ha voluto riportare la ferrovia Napoli-Avellino al centro del dibattito pubblico proprio nel giorno della celebrazione degli 80 anni dell’associazione. Una ricorrenza che guarda alla storia del comparto delle costruzioni, ma soprattutto a un’opera che potrebbe segnare una svolta per il futuro dell’Irpinia.