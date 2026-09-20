Multa a Jorit per il murales di Albanese a Barra: pronti a pagare la metà della sanzione

AVELLINO- “Sono disposto a versare la metà della multa”. La multa in questione e’ quella comminata all’artista Jorit per non aver presentato al Comune di Napoli la Cila ( Comunicazione inizio lavori) per realizzare il murales di Francesca Albanese a Barra. La notizia è di qualche giorno fa e la multa è stata già pagata a giugno per completare la sanatoria relativa all’ opera. Ma in Irpinia, la terra della Relatrice Speciale ONU per i territori occupati, e’ scattata una solidarietà all’ artista e la conferma del sostegno ad Albanese. A partire dagli interventi di Giorgio Fontana, giuslavorista e pofessore Ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, dove insegna nei corsi di laurea di Giurisprudenza e di Economia e di Livio Borriello, entrambi via social, commentando proprio la notizia della multa per il murales. L’avvocato Fontana ha voluto ribadire, come e’ capitato spesso negli ultimi mesi a seguito delle sanzioni comminate a Francesca Albanese, che “a Napoli ed in Irpinia Francesca Albanese e’ una di noi. Vergogna per le nostre istituzioni, nessuna esclusa, che non hanno nemmeno speso una parola per difendere la Relatrice speciale dell’Onu per i territori occupati, una cittadina italiana, dalle persecuzioni e dalle sanzioni punitive degli Stati Uniti. Grazie Jorit per questo murales, che gli è anche costato mille euro di multa del Comune di Napoli”.