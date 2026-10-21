A Mugnano del Cardinale nasce il comitato di Futuro Nazionale

Futuro Nazionale continua il proprio percorso di radicamento in Irpinia e annuncia la nascita di un nuovo comitato a Mugnano del Cardinale.

In quest’ottica, il responsabile provinciale di Futuro Nazionale, Sabino Morano, ha incontrato Ciro Rozza, Pasquale Masucci e Sabato D’Apolito, promotori dell’iniziativa e protagonisti del progetto volto a dare vita a una nuova realtà politica sul territorio mugnanese.

L’incontro rappresenta un ulteriore passo avanti nel processo di organizzazione e crescita del partito in provincia di Avellino, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini e persone desiderose di contribuire a un progetto politico fondato sui valori della sovranità nazionale, della sicurezza, dell’identità e della partecipazione.

«La nascita del comitato di Mugnano del Cardinale – sottolinea Sabino Morano – testimonia la volontà di costruire una presenza sempre più capillare di Futuro Nazionale in Irpinia. Il nostro obiettivo è dare spazio a energie nuove, valorizzare le persone che scelgono di impegnarsi concretamente per il proprio territorio e costruire una comunità politica capace di ascoltare i cittadini e rappresentarne le istanze».

Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 24 ottobre a Pratola Serra, dove Futuro Nazionale Campania terrà l’iniziativa «Direzione Futuro», presso l’Auditorium Giovanni Paolo II – ex ECA, con inizio alle ore 17:00. L’incontro sarà introdotto da Eugenio Musto e vedrà gli interventi dei componenti dell’Assemblea nazionale e del Direttivo regionale, tra cui Sabino Morano, responsabile provinciale di Futuro Nazionale, e si concluderà con l’intervento di Lello Di Capua, responsabile regionale del partito.

L’iniziativa rappresenterà un’importante occasione di confronto politico e organizzativo, per consolidare la presenza di Futuro Nazionale sul territorio e proseguire il percorso di crescita del partito in Campania. Con la nascita del comitato di Mugnano del Cardinale e le prossime iniziative pubbliche, Futuro Nazionale conferma la volontà di rafforzare il proprio radicamento in Irpinia, puntando sulla partecipazione e sull’impegno concreto dei cittadini.