Movimento 5 Stelle Avellino, continua il radicamento sul territorio: Tiziana Guidi nominata nel CdA della Casa di Riposo “Alfonso Rubilli”

AVELLINO- Il Movimento 5 Stelle di Avellino prosegue il proprio percorso di radicamento in città, consolidando la propria presenza e il proprio impegno nelle realtà istituzionali e sociali del territorio.In questo percorso si inserisce la nomina di Tiziana Guidi nel Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo “Alfonso Rubilli”, importante struttura socio-residenziale che eroga servizi di carattere sanitario e socio-assistenziale rivolti ad anziani autosufficienti e a persone con ridotta autonomia. Tale nomina di spettanza della Regione Campania, rappresenta motivo di soddisfazione per il Movimento 5 Stelle, che vede riconosciuto il valore di una figura da sempre impegnata nellapartecipazionecivica,nell’associazionismo e nella difesa dei diritti, con una particolare sensibilità verso le persone più fragili.Pentastellata della prima ora, Tiziana Guidi è laureata in Materie Letterarie e diplomata in Pianoforte. Nell’anno successivo al terremoto dell’Irpinia entra a far parte de “La Comunità per lo Sviluppo Umano”, appartenente al Movimento Umanista, realtà della quale fa tuttora parte. Nel corso degli anni ha svolto numerose attività associative a sostegno del territorio, dedicando particolare attenzione al contrasto della violenza di genere e, più in generale, alla diffusione della cultura della Nonviolenza.Fondatrice e animatrice di diversi comitati civici, nel 2015, attraverso l’esperienza di “Avellino Rinasce”, contribuisce al percorso che porta alla riqualificazione dell’area dell’ex Moscati.Il suo percorso politico nel Movimento 5 Stelle inizia nel 2009, con la prima candidatura nel 2010 alle elezioni regionali a sostegno di Roberto Fico. Nel 2013 è candidata alla carica di sindaco della sua città per il M5S. A questa esperienza seguiranno ulteriori candidature, tra cui quella alle ultime elezioni amministrative, durante le quali contribuisce all’ottima affermazione del Movimento nell’ambito del percorso che ha portato alla vittoria del campo progressista con Nello Pizza Sindaco. Attualmente ricopre, all’interno del Gruppo Territoriale di Avellino, il ruolo di Referente per la Parità di Genere..La sua storia personale e politica testimonia un impegno costante sui temi della solidarietà, della dignità della persona, dell’inclusione e della tutela dei diritti. Particolarmente significativa è la sua attenzione verso le fragilità sociali e umane, un valore che assume un’importanza ancora maggiore nell’ambito di una struttura dedicata all’accoglienza e all’assistenza delle persone anziane.Siamo certi che Tiziana Guidi saprà mettere a disposizione della Casa di Riposo “Alfonso Rubilli” la propria esperienza, la propria sensibilità e la propria capacità di ascolto, interpretando questo incarico con responsabilità e attenzione ai bisogni degli ospiti, delle loro famiglie e di tutto il personale della struttura.Alla nuova componente del CdA arrivano gli auguri di buon lavoro della coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle, Maura Sarno, e del vicepresidente nazionale del Movimento, l’onorevole Michele Gubitosa, che esprimono entrambi grande soddisfazione per la nomina. Una soddisfazione che nasce non soltanto dal riconoscimento del percorso di Tiziana Guidi, ma anche dal significato politico e sociale di questa presenza: il Movimento 5 Stelle continua a investire sulle competenze, sull’impegno civico e sulle persone che, attraverso il proprio lavoro, possono contribuire concretamente al benessere della comunità. Il radicamento sul territorio passa anche da qui: dalla presenza, dall’ascolto e dall’attenzione verso chi ha più bisogno di essere tutelato..Buon lavoro a Tiziana Guidi!