Movimento 5 Stelle: auguri di buon lavoro all’avvocato Massimo Mingarelli

Il Movimento 5 Stelle di Avellino continua il proprio percorso di radicamento in città, rafforzando la propria presenza e il proprio impegno sui temi della tutela del territorio, della sostenibilità ambientale e della buona amministrazione. In questa direzione si inserisce la nomina dell’avvocato Massimo Mingarelli nel Consiglio di amministrazione di Grande Srl, la società partecipata al 51% dal Comune di Avellino, che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti per cittadini e imprese della città. Una nomina che accogliamo con grande soddisfazione e che rappresenta un riconoscimento delle competenze, dell’esperienza e soprattutto della sensibilità ambientale che da sempre contraddistinguono il suo percorso politico e amministrativo. Laureato in Giurisprudenza, avvocato iscritto all’Ordine professionale di Avellino, Mingarelli ha maturato una consolidata esperienza nei settori civile e penale. Già consigliere comunale del Movimento 5 Stelle e assessore all’Ambiente durante l’amministrazione Ciampi, si è distinto per il suo impegno nella tutela del territorio e nella promozione di numerose iniziative e campagne a difesa dell’ambiente. Da anni attivista pentastellato, ha inoltre ricoperto il ruolo di Referente Progetti del Gruppo Territoriale di Avellino. A queste esperienze seguiranno ulteriori candidature, tra cui quella alle ultime elezioni amministrative, durante le quali contribuisce all’ottima affermazione del Movimento nell’ambito del percorso che ha portato alla vittoria del campo progressista con Nello Pizza Sindaco. La sua è una storia di impegno concreto, competenza e coerenza sui temi ambientali. Un ambientalista convinto, che ha sempre considerato la salvaguardia del territorio non soltanto una battaglia politica, ma una responsabilità verso la comunità e le future generazioni. Il Movimento 5 Stelle ha creduto in questo percorso e ha lavorato affinché si potesse arrivare a questo risultato, nella convinzione che le competenze e la visione di Mingarelli possano offrire un contributo importante alla gestione di un servizio strategico per la città. L’obiettivo deve essere quello di costruire, anche attraverso Grande Srl, un modello di gestione moderno ed efficiente, capace di coniugare qualità dei servizi, attenzione ai cittadini, sostenibilità e rispetto dell’ambiente.

La coordinatrice provinciale Maura Sarno e il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, l’onorevole Michele Gubitosa, rivolgono a Massimo Mingarelli i più sinceri auguri di buon lavoro, certi che saprà affrontare questo nuovo incarico con serietà, competenza e quello spirito ambientalista che ha sempre caratterizzato il suo impegno. «Questa nomina ci rende particolarmente soddisfatti perché valorizza una persona che ha dimostrato, nel tempo, di credere concretamente nelle battaglie per l’ambiente e per il territorio. Continueremo a lavorare per rafforzare la presenza del Movimento 5 Stelle ad Avellino, attraverso persone, idee e proposte capaci di incidere positivamente sulla vita della nostra comunità. Il nostro radicamento in città prosegue, nel segno della partecipazione, della competenza e dell’impegno per il bene comune». A Massimo Mingarelli va il nostro augurio di buon lavoro, con la convinzione che saprà essere all’altezza di questa importante responsabilità.