Moschiano, una donazione “speciale” del presidente del consiglio comunale agli alunni

MOSCHIANO- Il presidente del consiglio comunale di Moschiano, Andrea Pacia, ha donato trentacinque nuove sedioline ai bambini della Scuola dell’infanzia, recentemente ristrutturata, nel comune del Vallo di Lauro. Una iniziativa che Pacia aveva attivato da tempo, ora concretizzata anche alla luce dell’intervento completato per la ristrutturazione della struttura scolastica. Una iniziativa che ha ottenuto l’apprezzamento da parte dei genitori dei bambini che frequentano la struttura scolastica. “Un piccolo gesto che rappresenta il sostegno e la piena attenzione da parte istituzionale a qualsiasi iniziativa che possa migliorare, in questo caso strutturalmente, l’ offerta formativa e il benessere delle nostre future generazioni, gli studenti che saranno i cittadini e la classe dirigente della Moschiano di domani”.