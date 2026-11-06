Moschiano, poliziotti aggrediti per ostacolare un controllo: patteggia la condanna

MOSCHIANO- Patteggia una condanna ad un anno di reclusione con pena sospesa il trentaseienne di Moschiano arrestato lo scorso 30 settembre dagli agenti del Commissariato di Polizia di Lauro, per resistenza e lesioni personali ad un ufficiale o agente di polizia nell’atto o a causa dell’adempimento delle proprie funzioni (583 quater). Si e’ chiuso così il processo per direttissima davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino Gian Piero Scarlato, dove la difesa del trentaseienne, l’ avvocato Michele Fratello ha ottenuto il patteggiamento e la revoca della misura cautelare dell’ obbligo di presentazione alla pg nei confronti del suo assistito. I fatti sono relativi all’aggressione che il trentaseienne, in concorso con un minorenne (per cui si procede separatamente) avrebbero compiuto ai danni di un ispettore del Commissariato di Lauro per ostacolare un controllo scattato presso la sua abitazione da parte degli agenti agli ordini del commissario Gianmarco Galdo.