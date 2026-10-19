Morte dell’ispettore Villani in servizio di scorta, il cordoglio del Presidente Mattarella

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, il seguente messaggio: «Ho appreso la notizia del decesso dell’Ispettore della Polizia di Stato Antonio Villani, avvenuto nel corso di servizi di scorta. Profondamente rattristato, esprimo sentimenti di solidarietà e vicinanza a Lei e a tutto il Corpo, pregandola di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio ».
Redazione Irpinia
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