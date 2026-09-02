Morra De Sanctis si prepara ai solenni festeggiamenti di San Gerardo Maiella

Il comitato per i festeggiamenti in onore di San Gerardo Maiella comunica che i solenni festeggiamenti in onore del Santo si svolgeranno venerdì 4 e sabato 5 settembre 2026. La devozione dei morresi per il Santo è sempre viva e si rinnova annualmente tanto da costituire un momento tradizionale per la vita sociale e religiosa della comunità.

I solenni festeggiamenti inizieranno venerdì 4 settembre con l’esibizione dei Folk in Progress alle ore 22.00 in Piazza Francesco De Sanctis.

Gruppo di musica popolare originario dell’Alta Irpinia, i Folk in Progress sono nati con l’obiettivo di custodire, tramandare e modernizzare la tradizione musicale del territorio meridionale. Tarantella irpina, pizzica salentina, tammurriata campana e canti popolari del Sud Italia. Un mix di ritmi tradizionali travolgenti e arrangiamenti moderni e dinamici.

Sabato 5 settembre alle ore 11:30, ci sarà la prima Celebrazione Eucaristica nella Chiesa Madre. Alle ore 18:00, invece, sarà celebrata l’Eucaristica a cui seguirà la solenne processione per le strade del paese con il simulacro di San Gerardo Maiella. Alle 22.00 il programma civile prevede l’esibizione dei Dik Dik in concerto, in Piazza Francesco De Sanctis. Gruppo fondato a Milano nel 1965 da Giancarlo “Lallo” Sbriziolo, Pietro “Pietruccio” Montalbetti e Erminio “Pepe” Salvaderi.

I Dik Dik (nome ispirato a una piccola gazzella africana) raggiungono l’apice del successo tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta grazie a cover di grande impatto emotivo e melodico. Nelle loro prime fasi e durante i tour, i Dik Dik stringono un sodalizio artistico e di amicizia profonda con Lucio Battisti prima e Mogol poi, che contribuiscono in modo decisivo al loro repertorio e al loro sound. Sognando la California, L’isola di Wght, Il primo giorno di primavera, Senza luce, Viaggio di un poeta, Io mi fermo qui, Come passa il tempo, sono solo alcuni dei successi che hanno reso celebre la formazione dei Dik Dik. Nonostante la scomparsa dello storico chitarrista Pepe Salvaderi nel 2020, Pietruccio Montalbetti e Lallo Sbriziolo continuano a portare la loro storia e la loro musica nei loro concerti.

La cittadinanza morrese, unita nella memoria di San Gerardo Maiella, è lieta di accogliere le popolazioni dei paesi limitrofi con l’ospitalità e la cordialità che da sempre la contraddistingue