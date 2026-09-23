Montoro, a Torchiati si accendono i riflettori sulla XXI Sagra del fungo porcino

La comunità di Torchiati di Montoro si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi della tradizione enogastronomica autunnale. Sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026 si terrà la ventunesima edizione della Sagra del Fungo Porcino, evento promosso dall’Associazione Oratorio Torchiati e dalla Parrocchia SS. Salvatore e S. Martino.

La manifestazione, diventata negli anni un punto di riferimento per l’intera provincia irpina e per la vicina Valle dell’Irno, celebra le eccellenze del territorio e i profumi del bosco. Gli stand gastronomici allestiti in Via Varese proporranno un ricco itinerario del gusto a base del rinomato fungo porcino.

IL PROGRAMMA E GLI ORARI

– Sabato 17 Ottobre: Apertura stand gastronomici dalle ore 19:00.

– Domenica 18 Ottobre: Apertura stand sia a PRANZO che a CENA (dalle ore 19:00).

SPETTACOLI E MUSICA DAL VIVO

– Sabato 17 Ottobre: Concerto dal vivo dei Picarelli Live.

– Domenica 18 Ottobre: Sonorità e balli tradizionali con il Triò Musica Popolare.

Trattandosi di una manifestazione no-profit, l’intero ricavato delle due giornate contribuisce direttamente al finanziamento delle attività sociali, educative e dei progetti rivolti ai giovani dell’Oratorio di Torchiati.

Per chi proviene da fuori zona, la location è facilmente raggiungibile tramite il Raccordo Autostradale Avellino-Salerno (AV-SA), prendendo l’uscita “Montoro Nord” e seguendo le indicazioni verso Torchiati.