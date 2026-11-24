I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno denunciato un 30enne della provincia di Trapani, ritenuto responsabile del reato di truffa.

L’attività d’indagine, avviata a seguito della denuncia presentata dalla vittima, ha consentito ai militari di ricostruire una vicenda che si sarebbe consumata attraverso il web.

Secondo quanto ricostruito, il 30enne, mediante artifizi e raggiri, avrebbe convinto il malcapitato a sottoscrivere online una polizza assicurativa sulla vita, proposta a un costo irrisorio rispetto all’attuale andamento del mercato.

Illuso dalla convenienza dell’offerta, il cittadino di Montoro avrebbe pattuito il pagamento di circa 850 euro, effettuando il versamento attraverso bonifici bancari.

Solo successivamente, non avendo ricevuto quanto pattuito, si sarebbe accorto che il contratto non era mai stato realmente attivato, comprendendo così di essere rimasto vittima di un raggiro.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino rinnovano l’invito a prestare la massima attenzione nelle operazioni effettuate online, diffidando delle offerte particolarmente vantaggiose e verificando sempre l’effettiva affidabilità dei soggetti e dei servizi proposti. Per qualsiasi dubbio o necessità è sempre possibile contattare il numero di emergenza “112” o rivolgersi al Comando dei Carabinieri più vicino.

Si precisa che la persona denunciata è, allo stato, presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna