Montoro, cultura e legalità: studenti in visita alla Caserma dei Carabinieri

I Carabinieri di Montoro aprono le porte della caserma agli studenti.

L’incontro con le classi seconde della scuola secondaria di primo grado, rientra nelle iniziative per la diffusione della cultura della legalità e l’avvicinamento dei giovani alle Istituzioni.

L’evento, svoltosi nella mattinata di ieri, ha offerto un’importante occasione di formazione civica, finalizzata a illustrare ai ragazzi il ruolo centrale dell’Arma dei Carabinieri e delle Forze Armate nella tutela della sicurezza pubblica, della pace e dei valori democratici.

L’attività si è sviluppata attraverso un momento di confronto aperto e partecipato: gli studenti, accompagnati dai loro docenti e alla presenza del Comandante della Compagnia Carabinieri di Solofra e dei militari dell’Arma, hanno potuto rivolgere domande, osservare da vicino i mezzi in dotazione e scoprire l’organizzazione del lavoro quotidiano svolto dalla Stazione, confermatasi presidio fondamentale e punto di riferimento per l’intera comunità locale.

A suggellare la giornata, svoltasi proprio in occasione del 4 Novembre, “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”, i ragazzi hanno preso parte alla solenne cerimonia dell’Alzabandiera, assistendo con vivo entusiasmo e profondo rispetto, sulle note dell’Inno di Mameli, al dispiegamento del Tricolore.