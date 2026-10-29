Montoro, carta di identità elettronica manomessa: arresto dei Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno tratto in arresto un 40enne irpino reso responsabile di “possesso e fabbricazione di documenti falsi”.

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, dopo essere stato invitato a presentarsi in caserma per motivi di giustizia, ai fini della sua identificazione, esibiva ai militari dell’Arma la carta di identità elettronica a lui intestata, priva del microchip. Lo stesso interrogato in merito a tale manomissione confessava di averlo rimosso personalmente con idonea attrezzatura.

Di fronte alla palese alterazione del documento di riconoscimento, i Carabinieri hanno fatto scattare immediatamente l’arresto in flagranza.

La competente Autorità Giudiziaria, convalidava l’operato dei Carabinieri di Montoro, e al termine del rito direttissimo, disponeva la misura cautelare di presentazione alla Polizia Giudiziaria tre volte a settimana.

L’Arma dei Carabinieri ricorda che la Carta d’Identità Elettronica (CIE) e i restanti documenti di riconoscimento ufficiali costituiscono attestazioni pubbliche inviolabili. È severamente vietato e punito dalla legge compiere qualsiasi tipo di alterazione, manomissione, incisione o asportazione di elementi strutturali (inclusi chip e bande magnetiche). Tali condotte, infatti, prevedono pene detentive fino alla reclusione da due a cinque anni poiché l’assenza o la manomissione dei supporti digitali rende il documento immediatamente nullo. Qualora un documento risulti danneggiato, deteriorato o smarrito, occorre sporgere regolare denuncia presso le forze dell’ordine e chiederne tempestivamente il duplicato presso i servizi anagrafici del proprio Comune di residenza, evitando tassativamente qualsiasi intervento “fai-da-te”.