Montoro, i Carabinieri eseguono ordinanza di custodia cautelare in carcere

I Carabinieri della Stazione di Montoro (AV) hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dalla Corte di Appello di Salerno nei confronti di un 40enne salernitano.

L’uomo già destinatario di un divieto di avvicinamento alla sua ex compagna, ha più volte cercato di avvicinare la donna seguendola anche fino alla sua abitazione, non ottemperando a quanto disposto dalla misura cautelare a suo carico e facendo scaturire nella vittima nuovi sentimenti di paura per la sua incolumità. L’Autorità Giudiziaria, in merito alla commissione di questi ulteriori reati ha emesso nei confronti dell’uomo ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Dopo essere stato prelevato dai militari dell’Arma veniva tradotto presso la casa circondariale di Salerno.