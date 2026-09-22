Montoro, beccato con due panetti di hashish: misura attenuata per un 44enne

MONTORO- Dopo circa quattro mesi dalla misura cautelare dell’obbligo di dimora a Montoro, quella applicatagli al termine della convalida dell’arresto per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nonostante il parere contrario della Procura, il Gip del Tribunale di Nocera Inferiore ha accolto l’istanza del difensore, l’avvocato Massimiliano Russo, e ha disposto la sostituzione dell’obbligo di dimora con la misura meno afflittiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (due volte a settimana) nei confronti di un 44enne di Montoro che, dopo essere stato arrestato a maggio e tradotto nel carcere di Salerno per l’udienza di convalida al termine della quale gli era stato imposto l’obbligo di dimora nel suo comune di residenza.

Il quarantaquattrenne montorese era stato intercettato durante i servizi di pattugliamento e controllo della zona di Mercato San Severino dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile ed era in possesso di due panetti di hashish per un peso complessivo di circa ottantasei grammi. Nella sua istanza, l’avvocato Russo ha evidenziato proprio la circostanza del tempo trascorso dall’applicazione della misura cautelare e l’assenza di trasgressioni alle prescrizioni imposte. Circostanza per cui il Gip, pur confermando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non messi in lin discussione dalla difesa, ha ritenuto che la misura potesse essere certamente attenuata, tenuto conto del tempo trascorso dalla sua applicazione in assenza di trasgressioni. Per il magistrato la misura dell’obbligo di presentazione alla pg appare in grado di assicurare l’adeguato controllo dell’indagato e prevenire ulteriori spinte criminogene.