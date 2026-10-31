Montoro, auto rubata e armi improprie: assolto un giovane

Montoro – Assolto «perché il fatto non costituisce reato» un giovane che, all’epoca dei fatti minorenne, era imputato di ricettazione e di possesso di armi improprie, dopo essere stato sorpreso alla guida di un’autovettura rubata a Montoro. Nel processo la difesa, rappresentata dal penalista Massimiliano Russo, ha sostenuto l’assenza di consapevolezza della provenienza delittuosa del veicolo.

IL FATTO

I fatti risalgino al 2020. Secondo quanto emerso dalle indagini dei Carabinieri della stazione di Montoro, l’automobile fu intercettata durante un controllo. Alla guida c’era un ragazzo, allora sedicenne, che, alla vista della pattuglia, abbandonò il veicolo e fuggì a piedi verso la zona montuosa. Il passeggero, invece, rimase a bordo. I militari accertarono che l’autovettura, risultata rubata, apparteneva a un imprenditore montorese, che fu subito avvisato e al quale venne restituito il mezzo. Il ragazzo rimasto in auto, maggiorenne, fu sottoposto a procedimento per ricettazione e per il possesso di un coltello di circa 27 centimetri e di un’ascia di circa 70 centimetri, rinvenuti sotto il sedile.

La prima assoluzione. Il Tribunale monocratico di Avellino aveva già assolto il maggiorenne. La relativa sentenza era stata acquisita al fascicolo dibattimentale del procedimento a carico del sedicenne, rinviato a giudizio davanti al Tribunale per i Minorenni di Napoli, in composizione collegiale. La ruota forata sostituita a casa del minorenne.Durante il dibattimento sono stati ascoltati diversi testimoni. Dalle loro deposizioni è emerso che l’autovettura rubata aveva una ruota forata e che, nel parcheggio dell’abitazione del minorenne, questa era stata sostituita con una ruota proveniente da un’altra auto presente sul posto. Secondo la ricostruzione testimoniale, il maggiorenne si era recato a prendere il minorenne a casa proprio in quella circostanza. Dopo aver sostituito la gomma, i due erano andati a fare un giro, anche in compagnia della sorella del minorenne, ascoltata a sua volta in giudizio. La ragazza ha riferito che, dopo averla riaccompagnata a casa, i due erano ripartiti in auto. In quel frangente il minorenne avrebbe chiesto all’amico di poter guidare. All’improvviso incontro con una pattuglia dei Carabinieri, il sedicenne avrebbe quindi abbandonato il veicolo e sarebbe fuggito a piedi, mentre il maggiorenne sarebbe rimasto a bordo.

La difesa dell’avvocato Massimiliano Russo.L’avvocato Massimiliano Russo ha evidenziato al collegio che la sentenza di assoluzione del maggiorenne, già acquisita agli atti del procedimento minorile, non poteva comportare un’automatica attribuzione di responsabilità al minorenne. L’esclusione della responsabilità dell’uno, secondo la difesa, non poteva trasformarsi in una presunzione di colpevolezza dell’altro.

Il fulcro della linea difensiva è stato l’elemento soggettivo della ricettazione, con particolare riferimento alla consapevolezza della provenienza delittuosa dell’autovettura. La difesa ha sostenuto che la fuga del ragazzo non fosse sufficiente a dimostrare tale consapevolezza, poiché sarebbe stata motivata dalla mancanza della patente e dal timore di essere identificato.

L’ASSOLUZIONE

La Procura aveva chiesto la reclusione di anni 2 essendo gravato da vari precedenti specifici. Il Tribunale per i Minorenni di Napoli, in composizione collegiale, ha assolto l’imputato «perché il fatto non costituisce reato», anche con riferimento al possesso del coltello e dell’ascia rinvenuti sotto il sedile dell’auto.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni e consentiranno di conoscere nel dettaglio il percorso seguito dal collegio nella decisione.