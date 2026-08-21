Montoro, accusato del furto al Forum dei Giovani e altri due raid: processo “lampo” per un 59enne

MONTORO- Processo “lampo” per un cinquantanovenne di Montoro accusato di aver messo a segno nel giro di pochi giorni tre furti nel territorio della stessa cittadina della Valle dell’Irno, uno dei quali ai danni del Forum dei Giovani della cittadina irpina. La Procura di Avellino ha chiesto ed ottenuto nei confronti del cinquantanovenne, attualmente agli arresti domiciliari, il giudizio immediato per i raid compiuti e ricostruiti grazie alle indagini dei Carabinieri della stazione di Montoro, che hanno portato anche all’ esecuzione di una misura cautelare nei suoi confronti.

LE ACCUSE

Tre raid avvenuti a cavallo tra l’otto e il tredici giugno scorso, quelli contestati all’indagato da parte della Procura di Avellino. Due imputazioni di furto aggravato per il colpo messo a segno ai danni della Farmacia Agraria di Montoro e la sede del Forum dei Giovani nella frazione San Bartolomeo e un’accusa di furto in abitazione aggravato per un raid messo a segno il 13 giugno. Tutte vicende denunciate per cui dalle indagini di Procura e Carabinieri sarebbero emersi gravi indizi sulla responsabilità dell’indagato. Il primo raid, quello avvenuto nella notte tra l’ 8 e il 9 giugno ai danni della Farmacia Agraria di Montoro. Il colpo avvenuto sempre di notte, dopo aver effratto una porta finestra, il 59enne si era introdotto all’interno e aveva portato via i contanti presenti nella cassa, qualche centinaio di euro e attrezzi e prodotti fitosanitari per più di tremila euro. Passano poche ore, nella notte tra il 10 e l’ 11 giugno, stavolta il 59enne non è da solo, raggiunge con la motocicletta di un complice, che lo attese all’ esterno, la fine del raid. Mancano pochi minuti alle due di notte in Via Maggiore Citro, nella frazione di San Bartolomeo. La porta di ingresso della sede del Forum dei Giovani viene forzata. Una volta all’ interno scatta il raid. Il presunto autore viene ripreso anche dai video della sorveglianza attiva in zona. Quando lascia la sede del Forum dei Giovani porta via 50 euro in contanti, un proiettore e due monitor del PC. Ma non è finita. La notte del 13 giugno scatta un nuovo colpo, stavolta è un furto in abitazione ( per cui viene contestato il reato specifico di 624 bis cp) . Approfittando di un balcone sul terrazzino rimasto aperto, il presunto autore porta via due televisori, una play station e un’ aspirapolvere dalla casa presa di mira.

IL PROCESSO

Il Gip del Tribunale di Avellino ha accolto la richiesta della Procura e disposto che il processo a carico del 59enne sarà celebrato con la formula del rito immediato davanti al giudice monocratico Michela Eligiato il prossimo 22 ottobre. L’ imputato potrebbe anche decidere di scegliere un rito alternativo.