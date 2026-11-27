“In relazione alla frana che ha interessato la strada di accesso al Santuario di Montevergine, nella notte tra il 25 e il 26 novembre la Regione Campania è prontamente intervenuta con un sopralluogo sul posto effettuato dal direttore della Protezione civile regionale, Italo Giulivo insieme con i tecnici della Provincia di Avellino”. Così l’assessora competente, Fiorella Zabatta che sta seguendo gli sviluppi della situazione in diretto collegamento con la struttura tecnica della Regione Campania.

“Dai primi accertamenti effettuati è emerso che si è verificata una eccezionale intensità delle precipitazioni (120 millimetri di pioggia in sole tre ore). Per verificare le condizioni di danneggiamento all’asse stradale sulla SS 374 si procederà alla rimozione degli alberi e del materiale franato sulla carreggiata, cui seguiranno ulteriori verifiche per accertare le condizioni dell’infrastruttura e definire gli interventi necessari alla riapertura dell’arteria. La Regione Campania – ha proseguito l’assessora alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta – è pronta a sostenere la Provincia di Avellino, come già avvenuto lo scorso anno, per garantire gli interventi tecnici necessari al ripristino in sicurezza della viabilità di accesso a Montevergine. Attendiamo gli esiti degli approfondimenti tecnici e la definizione, da parte della Provincia, degli interventi necessari per valutare un eventuale sostegno finanziario regionale”.