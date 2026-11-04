Montevergine, riapertura della strada dopo la frana: «Siamo al 99%». Picone: «Solo bus da 20-24 posti»

La riapertura della strada per Montevergine è ormai vicina. A confermarlo è il presidente della Provincia di Avellino, Fausto Picone, che, a margine della manifestazione del 4 novembre in via Matteotti ad Avellino, ha fatto il punto sugli interventi lungo l’arteria interessata dalla frana dello scorso novembre.

«Ormai speriamo di essere definitivamente in dirittura d’arrivo», ha spiegato Picone. In queste ore si sta definendo il protocollo d’intesa con i Comuni di Mercogliano e Ospedaletto d’Alpinolo per disciplinare la gestione della strada una volta riaperta. Un passaggio necessario soprattutto per garantire la sicurezza in caso di condizioni meteorologiche avverse. La procedura prevede, infatti, che in presenza di un’allerta meteo arancione diramata dalla Regione Campania, la strada venga chiusa al traffico, consentendo ai fedeli che si trovano nella zona dell’abbazia di Montevergine di poter ridiscendere a valle in sicurezza.

Sul fronte dei lavori, il presidente della Provincia ha riferito che si sta già procedendo alla pulizia dell’intera arteria e alla stesura del nuovo asfalto. «Penso che siamo ormai al 99% delle attività alle nostre spalle. Siamo in attesa di qualche ulteriore verifica», ha aggiunto. Confermata anche la riapertura a senso unico alternato, regolato da semafori mobili. «Assolutamente sì. Si sta ormai contrattualizzando anche un’impresa specializzata per installare i semafori; al momento ne sono previsti due», ha precisato Picone. I dispositivi saranno utilizzati anche in caso di allerta, per consentire eventualmente il deflusso dei pellegrini. In ogni caso, ha chiarito il presidente, il tratto interessato dall’intervento resterà sempre a una sola corsia, anche in condizioni meteorologiche ordinarie.

Resta invece una limitazione importante per il trasporto dei fedeli. In questa prima fase non sarà consentito il transito dei pullman da 54 posti diretti al Santuario. «Potranno arrivare al massimo pullman da 20-24 posti», ha spiegato Picone.