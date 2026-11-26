Un anno dopo, la strada per Montevergine torna a fare i conti con una nuova frana. Nella notte tra il 25 e il 26 novembre, un altro movimento franoso ha interessato la viabilità che conduce al Santuario e all’Abbazia, rendendo nuovamente impraticabile il tratto interessato. Una coincidenza temporale che riporta indietro di dodici mesi, proprio quando la Provincia era ormai prossima a completare gli ultimi interventi sul fronte colpito dalla precedente frana.

Questa mattina il presidente della Provincia di Avellino, Fausto Picone, ha effettuato un sopralluogo per verificare l’entità del nuovo dissesto e valutare le prime azioni da mettere in campo. Il quadro, almeno dalle prime ricognizioni, appare preoccupante.

«Eravamo ormai pronti per ultimare i lavori, mancavano soltanto la fresatura e l’asfalto sul fronte che era stato interessato lo scorso anno. A distanza di un anno, nella notte del 26 novembre, ci troviamo punto e a capo. Su un’altra zona, però, e la situazione sembra più grave», ha spiegato Picone.

Il nuovo movimento franoso sarebbe partito in prossimità del chilometro 7,2, mentre il fronte interessato si estende per circa 400 metri lineari. La chiusura riguarda complessivamente circa 2,2 chilometri di strada, dal versante dell’Abbazia fino al tratto interessato dal dissesto.

La Provincia si è già attivata per organizzare le prime verifiche. «Abbiamo allertato le nostre squadre e le imprese contrattualizzate. Cercheremo di effettuare già da domani un sopralluogo anche con la Regione per capire quale tipo di intervento sia necessario». Tra le ipotesi iniziali c’è quella di rimuovere una parte consistente del terreno riversatosi sulla carreggiata, ma prima occorrerà comprendere le cause e soprattutto il punto di origine del movimento franoso. Per questo sono in corso anche accertamenti con l’utilizzo dei droni, così da osservare dall’alto il fronte montuoso e individuare con maggiore precisione il problema.

Un nuovo episodio che, secondo il presidente della Provincia, conferma la necessità di superare la logica degli interventi emergenziali. «La montagna sta sgretolandosi. C’è bisogno di un intervento di messa in sicurezza complessivo», è stata la considerazione emersa durante il sopralluogo.

Picone ha ricordato che la Provincia stava già lavorando a una progettazione più ampia. «Eravamo già pronti per un primo progetto di circa 6 milioni di euro, per mettere mano al fronte, sia per le parti private sia per quelle pubbliche. Ma c’è anche un’altra possibilità: un progetto molto più performante e più grande dal punto di vista economico, di circa 16 milioni di euro, da sottoporre al Ministero competente».

Quest’ultimo intervento avrebbe una portata territoriale più ampia e interesserebbe anche la zona di Pietrastornina, con l’obiettivo di creare una sorta di valvola di sfogo e affrontare in maniera strutturale le criticità idrogeologiche dell’area.

«I piccoli smottamenti e quelli più importanti vanno presi nella dovuta serietà e considerazione. Se c’è da chiudere, chiuderemo. Se ci saranno le condizioni per riaprire, lo faremo. Ma un progetto organico e serio per la messa in sicurezza definitiva della montagna deve essere messo in campo», ha aggiunto il presidente.

A preoccupare, oltre agli aspetti legati alla sicurezza, sono anche le conseguenze economiche e sociali per le comunità del territorio. La precedente interruzione aveva già comportato un anno di difficoltà per le attività e per i centri che gravitano intorno a Montevergine. A risentirne è stata anche la fruizione turistica e religiosa dell’Abbazia, con ripercussioni sulle visite dei pellegrini e dei turisti.

Resta infine aperta la questione delle competenze. La Provincia è responsabile della manutenzione ordinaria del piano stradale, mentre il costone montuoso coinvolge proprietà e soggetti diversi, tra cui Comuni, Demanio e Abbazia. Un aspetto che rende necessario un coordinamento istituzionale.

«I soggetti interessati erano già stati sollecitati dopo il primo fronte franoso dello scorso anno. Anche qualche giorno fa abbiamo avuto un ulteriore incontro, in vista della riapertura definitiva, coinvolgendo tutti nella gestione del piano stradale. Il problema è che la proprietà del costone non è della Provincia: noi siamo interessati per quanto riguarda la manutenzione ordinaria della strada», ha precisato Picone.

Il presidente, tuttavia, invita a non trasformare la vicenda in una ricerca delle responsabilità: «Non bisogna dare responsabilità, bisogna cercare di condividere un progetto quanto più organico possibile per mettere fine definitivamente a questo problema. Il fronte dei privati deve essere canalizzato e realmente messo in sicurezza».

Intanto la strada resta chiusa e bisognerà attendere gli esiti dei sopralluoghi e delle verifiche tecniche per conoscere tempi e modalità dei nuovi interventi. Per Montevergine, dopo un anno di lavori e attese, si apre nuovamente una fase di incertezza.