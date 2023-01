Montevergine, la luce della Candelora per Roberto Bembo. Al bando le polemiche

Il dovuto ricordo e le dovute preghiere a Mamma Schiavona in onore di Roberto Bembo riusciranno a spegnere ogni polemica e ad accendere quella calda ed intensa luce di cui ha bisogno tutta la provincia di Avellino. Del resto, la Candelora è luce ed è la festa dell’incontro. Lo hanno detto, ed hanno ben fatto, il sindaco di Mercogliano e l’Abate di Montevergine durante la conferenza stampa di presentazione degli eventi che si terranno in occasione della salita al monte del 2 febbraio. Non esiste la contro-candelora di Ospedaletto che ha deciso di organizzare degli eventi per conto suo. Semplici problemi organizzativi, ha detto D’Alessio, e noi vogliamo credergli. La memoria di Robertino deve vincere su ogni cosa.

Tutto pronto, dunque, per la candelora a Montevergine, la festa dell’incontro, “Ypapanti ad Sanctam Mariam”. Tra gli appuntamenti di sicuro interesse, il dialogo degli studenti in programma il prossimo 29 gennaio, alle 19, presso il centro sociale Pasquale Campanello di Mercogliano. Sono previsti un incontro sui diritti ed un cineforum tematico con i giovani del Forum dei Giovani di Mercogliano e l’associazione Apple Pie LGBTQIA+ L’Amore merita. Ricco il programma del 2 febbraio. Si comincia dalle 8 nella piazza della Funicolare Mercogliano, con l’accoglienza dei pellegrini. La Messa della Candelora sarà officiata dall’Abate alle 11 nel Santuario di Montevergine. Dalle ore 9:30 MAM aperto per visite guidate.