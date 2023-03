Montevergine, arrivano i Ministri Sangiuliano e Santachè

I festeggiamenti per i 900 anni dalla fondazione del Santuario di Montevergine si preannunciano in grande stile. L’inizio ufficiale delle cerimonie è previsto per il prossimo 18 maggio.

Alla fine dello stesso mese, in provincia di Avellino è atteso l’arrivo di diversi esponenti di Governo, tra cui il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ed il ministro del Turismo, Daniela Santachè.

Saranno ricevuti dall’Abate Riccardo Luca Guariglia che sta lavorando all’evento da diversi anni ormai. Il sogno di portare il Papa, invece, si concretizzerà nel 2024.