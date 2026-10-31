Montemiletto, un sedicenne in Neurochirurgia e quattro al Pronto Soccorso dopo il volo in auto nella scarpata

MONTEMILETTO- Un sedicenne ricoverato in Neurochirurgia a causa di lesioni vertebrali e altri quattro minori, tre di Montemiletto e uno di Avellino sono ricoverati in osservazione al Pronto Soccorso del Moscati. Queste le condizioni, per fortuna non gravi dei cinque minorenni che la scorsa notte, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Montemiletto e della Compagnia di Mirabella Eclano, sono finiti con l’auto nella scarpata sottostante il belvedere che si trova in via Torricelle. I Carabinieri sono interventi dopo che era stata segnalata la presenza di un’auto finita in una scarpata. Nella vettura, che dopo aver sfondato la ringhiera è precipitata per alcuni metri lungo il costone, si trovavano i cinque minori di età compresa tra i 15 ed i 16 anni. Tutti sono stati trasportati presso il P.S. dell’ospedale “Moscati” di Avellino, ma non in pericolo di vita.