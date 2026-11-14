Montemiletto, spaccio di cocaina: la difesa fa trasferire il processo tutto da rifare per tre imputati

MONTEMILETTO- Dovrà essere celebrato ad Avellino e non a Santa Maria Capua Vetere il processo a tre imputati originari di Montemiletto, di età compresa tra i sessantadue e i trentotto anni, per cui il pm della Procura di Santa Maria Capua Vetere Iolanda Gaudino aveva chiesto il rinvio a giudizio per detenzione ai fini dello spaccio di cocaina. Così ha deciso il Gup del Tribunale sammaritano Mauro Bottone, accogliendo l’eccezione di competenza territoriale avanzata dai difensori dei tre imputati, i penalisti Raffaele Petrillo e Claudio Frongillo. Per questo motivo gli atti tornano alla Procura di Santa Maria Capua Vetere , che dovrà trasmetterli a quella di Avellino, che dovrà chiedere il rinvio a giudizio per i tre imputati.

L’INDAGINE

Il procedimento davanti al Gup del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e’ nato da un’indagine di Procura e Carabinieri che avevano disvelato un traffico di droga, cocaina e hashish, nella zona di San Felice a Cancello e della vicina Valle Caudina. Tra i dodici imputati per cui la Procura aveva invocato il processo c’erano anche i tre irpini, tutti ritenuti responsabili di più cessioni di droga avvenute nel comune di Montemiletto tra gennaio e febbraio 2019.

LA DIFESA: PROCESSO AD AVELLINO

In una articolata memoria all’attenzione del Gup, i penalisti Raffaele Petrillo e Claudio Frongillo hanno sostenuto una questione di competenza territoriale ad Avellino per gli episodi di spaccio contestati a Montemiletto. Per la difesa c’è una radicata competenza ad Avellino. “La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato.

Nel caso di specie, la determinazione del locus commissi delicti non presenta alcun

margine di incertezza né richiede il ricorso ai criteri suppletivi di cui all’art. 9 C.p.p., in

quanto è la stessa contestazione formulata dal Pubblico Ministero a collocare interamente le condotte di detenzione cessione di sostanza stupefacente nel Comune di Montemiletto” viene sottolineato dalla difesa. Fatti e circostanze per cui, allo stato degli atti, l’imputazione radica in via esclusiva e diretta la competenza del Tribunale di Avellino. Tra l’altro, trattandosi di condotte distinte non sussisteva per i difensori neanche un’ ipotesi di radicamento per connessione, vista la totale autonomia strutturale, soggettiva e temporale del capo di imputazione e il fatto che non si comtestasse un reato associativo.