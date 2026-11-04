Montemiletto rende omaggio ai Caduti: i messaggi degli alunni su Pace e Libertà

MONTEMILETTO- Il Comune di Montemiletto, in collaborazione con le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, ha celebrato il 4 Novembre – Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti in Piazza IV Novembre. Alla Cerimonia hanno preso parte il Sindaco Massimiliano Minichiello unitamente all’Amministrazione comunale, il Parroco, il Capitano dell’Arma dei Carabinieri alla guida della Compagnia di Mirabella Eclano Raffaele Falginella , il Maresciallo accompagnato dagli uomini della locale Caserma dei Carabinieri, una rappresentanza di militari dell’Esercito del 232° Reggimento Trasmissioni Avellino, la Polizia Locale e le Associazioni intervenute. Ad impreziosire la celebrazione sono state le testimonianze e le riflessioni sui valori di Libertà, Democrazia e Pace delle alunne e degli alunni della nostra Scuola, la cui partecipazione è stata fortemente voluta dalla Dirigente Scolastica e dai docenti, che si ringraziano sentitamente per l’impegno e la collaborazione. Un’occasione per custodire la memoria di chi ci ha preceduto e per rinnovare quei valori di unità, appartenenza e solidarietà che costituiscono le fondamenta della nostra comunità nazionale. Una importante opportunità specie per le giovani generazioni affinché sappiano percorrere la strada dell’impegno per la difesa dei valori della Costituzione, trasformando la memoria storica in senso civico, convivenza pacifica, responsabilità ed inclusione, al fine di rafforzare la coesione sociale e preservare il bene comune.