Montemiletto: minorenne urtato da un’auto dopo essere sceso dall’autobus

Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio a Montemiletto, nei pressi della villa comunale, dove un ragazzino del posto, minorenne, è stato lievemente urtato da un’autovettura poco dopo essere sceso dall’autobus. L’uomo alla guida del veicolo, anche lui residente in paese, si è immediatamente fermato per prestare soccorso al giovane.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, e i sanitari del 118 di Atripalda. Il minorenne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino per gli accertamenti del caso.